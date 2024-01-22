По всему миру взлетели цены на популярный кофе: как изменилась стоимость и почему

В мире в этом году активно растут цены на кофе сорта Робуста (Robusta). В частности, стоимость выросла из-за конфликта в Красном море. За последние месяцы поставщики подняли цены на кофейное сырье более чем на треть.

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С начала 2024 года на бирже ICE мартовский контракт вырос на 11,6% и на пике 16 января закрылся на уровне $3,17 тыс. за тонну. 19 января фьючерсы со снабжением на первый месяц весны торговались на уровне $308 тыс. за тонну, говорится в материале Bloomberg.

С начала ноября кофе подорожал на 36%. Потрясение в Красном море ударило по рынку зерен робусты, разновидности растворимого кофе, и перевернуло привычный поток торговли.

Покупатели бобов робусты избегают покупок у лучших производителей из Вьетнама из-за высоких затрат на доставку и более длительное, чем обычно, время в пути. В то же время они стремятся обеспечить больше поставок из Бразилии, по словам людей, осведомленных о ситуации, которые пожелали не называть их имени, поскольку информация является конфиденциальной.

Приступы боевиков-хуситов на торговые суда в Красном море нарушили ключевой путь для экспорта кофе из Вьетнама, заставив многих перевозчиков товаров идти по более длинным маршрутам. В результате в январе фьючерсы на премиальную работусту с поставкой в январе за следующий контракт выросли более чем на 30%.

Это произошло после того, как глобальный дефицит помог повысить цены почти на 60% в 2023 году на фоне сухой погоды в этой азиатской стране. Это не первый случай, когда торговля работой через регион Красного моря была нарушена. 2 года назад судно, заблокировавшее проход в Суэцком канале, также перевернуло рынки.

Во Вьетнаме экспортер Phuc Sinh Corp. наблюдал падение поставок после того, как вспыхнули атаки в Красном море, поскольку тарифы на доставку отправляемых в Европу из Азии товаров подскочили. По словам главы Phan Minh Thong, ставки выросли почти в семь раз до 4000 долларов за контейнер.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине цены на свеклу на рынке выросли до 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина удорожания – существенное сокращение предложения столовой свеклы.

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