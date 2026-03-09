Цены на газ в Европе и США продолжают лететь вверх: какая ситуация на рынках

Мировые энергетические рынки продолжает штормить из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость газа в Европе продолжает расти и уже достигла отметки 64 евро за мегаватт-час, это еще далеко от рекорда, но все еще существенно выше предыдущих показателей.

Об этом сообщает Bloomberg. Эксперты приводят два очевидных последствия боевых действий между Ираном и США, Израилем и некоторыми ближневосточными странами:

сбои в поставках энергоресурсов по морю;

усиление напряженности на мировых энергетических рынках.

9 марта базовые фьючерсы на газ в Европе выросли до 30%, что стало продолжением крупнейшего недельного подорожания со времен энергетического кризиса 2022-го года. Так, в Амстердаме газовые фьючерсы торговались на уровне 62,56 евро за мегаватт-час – это примерно на 17% выше предыдущих значений. Цены на газ в США также достигли максимальной отметки за месяц.

Причины и последствия

Ценовой скачок выше $100 за баррель произошел после перекрытия Ираном Ормузского пролива — ключевого маршрута транспортировки энергоносителей – и сокращения добычи в регионе. Конфликт продолжается уже десятый день и не демонстрирует признаков завершения, что усиливает неопределенность на энергетических рынках и повышает риски инфляции.

Европа оказалась в особенно уязвимом положении. После зимы газовые хранилища значительно опустошены, поэтому странам придется активно покупать сжиженный природный газ (LNG) летом, чтобы пополнить запасы. При этом Европа будет конкурировать за ограниченные объемы поставок с покупателями в Азии, особенно если поставки с Ближнего Востока будут оставаться заблокированными.

Прогнозы экспертов

Энергетический стратег банка Rabobank Флоренс Шмит отметила, что рынок только начинает осознавать масштаб возможных перебоев. "Мы ожидаем, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев", – отметила она.

Ситуация может изменить баланс на мировом газовом рынке. Аналитики Morgan Stanley считают, что остановка производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, который является одним из крупнейших его экспортеров в мире, может быстро ликвидировать избыток газа, который некоторые эксперты прогнозировали в этом году. Если остановка продлится больше месяца, на рынке может возникнуть дефицит.

Государственная компания QatarEnergy объявила форс-мажор для своих покупателей после приостановки производства СПГ. Это уже повлияло на европейских импортеров, в частности итальянскую компанию Edison и польскую Orlen.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены на газ в Европе во втором квартале до с 45 до 63 евро за мегаватт-час, ожидая длительных перебоев с поставками из Катара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы ослабить напряженность на рынках, США допускают частичное ослабление санкций против российской нефти. Министр энергетики Крис Райт назвал это "просто здравым смыслом" для временного решения проблемы.

