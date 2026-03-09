Цены на нефть взлетели до рекордов с 2022 года: Трамп назвал это "небольшой платой"

Цены на нефть резко выросли до примерно 116 долларов за баррель на фоне войны в Иране и опасений относительно перебоев поставок через Ормузский пролив, что стало одним из крупнейших скачков и вывело котировки на максимумы с 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что краткосрочное подорожание энергоносителей является незначительной платой за безопасность США и мира. Он отметил, что цены могут быстро снизиться после устранения иранской ядерной угрозы.

О подорожании "черного золота" пишет Bloomberg. Главным фактором роста стала угроза перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока – одного из ключевых регионов мирового энергетического рынка.

Инвесторы опасаются, что боевые действия могут нарушить транспортировку нефти через Ормузский пролив – стратегический морской путь, через который проходит значительная часть глобального экспорта энергоносителей. Во время торгов 9 марта мировые котировки нефти резко подскочили.

Эталонная марка Brent на старте торгов в Азии стоила около 109 долларов за баррель, но уже через несколько часов поднялась до 119,5 доллара. Американская нефть WTI также почти достигла 119,48 доллара за баррель.

Всего за короткий период рост составил почти треть стоимости, ведь Brent добавила около 29%, а WTI более 30%. Отмечается, что это самый большой дневной скачок цен на нефть с апреля 2020 года, когда рынки переживали турбулентность из-за пандемии.

Аналитики отмечают, что отметка в 119 долларов за баррель стала самой высокой с 17 июня 2022 года. Тогда рынок также находился под сильным давлением из-за геополитических рисков. В то же время абсолютный исторический максимум был зафиксирован в 2008 году – более 147 долларов за баррель.

Резкое подорожание энергоносителей уже почувствовали финансовые рынки. Азиатские фондовые биржи открылись значительным падением, поскольку инвесторы начали массово продавать рисковые активы.

Японский индекс Nikkei 225 обвалился более чем на 7%, гонконгский Hang Seng потерял более 3%, а австралийский ASX 200 упал более чем на 4%. Самый сильный удар получил южнокорейский индекс Kospi – он просел более чем на 8%, что даже заставило биржу временно приостановить торги на 20 минут.

На фоне стремительного роста стоимости энергоносителей страны G7 ("Большой семерки") уже начали обсуждать возможные шаги для стабилизации рынка. В частности, рассматривается вариант совместного использования стратегических нефтяных резервов. Идея заключается в том, чтобы временно увеличить предложение на мировом рынке и таким образом снизить давление на цены. По данным источников, экстренное обсуждение этого вопроса может состояться в ближайшее время.

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на энергетических рынках, заявив, что краткосрочный рост цен является приемлемой платой за безопасность. По его словам, повышение стоимости нефти является "очень небольшой ценой" за устранение ядерной угрозы со стороны Ирана и обеспечение стабильности в мире.

Трамп также выразил убеждение, что цены на нефть быстро снизятся после того, как угроза иранской ядерной программы будет ликвидирована. При этом он резко раскритиковал тех, кто считает иначе, заявив, что "только глупцы могут думать по-другому".

Аналитики отмечают, что события на Ближнем Востоке могут запустить новую волну энергетической нестабильности. Если боевые действия затянутся или приведут к реальным перебоям в транспортировке нефти через Ормузский пролив, цены могут оставаться на высоком уровне длительное время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

