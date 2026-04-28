Цены на аренду жилья на западе Украины выросли на 50%: какой город стал самым дорогим

За год цены на долгосрочную аренду на западе Украины существенно выросли, а рекордсменом стал Ужгород, где двухкомнатные квартиры подорожали сразу на 46% (30 тыс. грн в месяц). В то же время количество доступных квартир сокращается, а спрос растет, что усиливает конкуренцию и делает поиск жилья все сложнее.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска жилья. Именно Ужгород продолжает оставаться одним из самых дорогих и самых динамичных рынков аренды, здесь больше всего подорожали все типы квартир.

Среди однокомнатных квартир стоимость выросла до 21 551 грн в месяц, что на 26% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, во Львове средняя цена составляет 18 500 грн, а в Ивано-Франковске – 15 387 грн. Еще более показательной стала ситуация с двухкомнатными квартирами.

В Ужгороде средняя цена достигла 30 338 грн, а годовой рост составил рекордные 46%, это самый высокий показатель среди всех исследуемых городов. Трехкомнатные квартиры также подорожали до 30 704 грн (+23%), что в очередной раз подтверждает статус Ужгорода как одного из самых дорогих городов для арендаторов.

Ивано-Франковск остается среди лидеров по темпам подорожания. Однокомнатные квартиры здесь выросли в цене на 23% (15 387 грн). Двухкомнатные подорожали до 17 351 грн(+19%), а трехкомнатные – до 20 000 грн(+28%).

Во Львове, который традиционно считается одним из самых дорогих городов страны для аренды жилья, повышение было более умеренным, но стабильным. Однокомнатные квартиры подорожали до 18 500 грн (+9%), двухкомнатные – 21 807 грн (+11%), а трехкомнатные – 27 971 грн (+23%). Тернополь также продемонстрировал ощутимый рост: двухкомнатные квартиры подорожали до 13 500 грн (+16%), а трехкомнатные стоят 15 000 грн (+20%).

Медленнее всего цены росли в Ровно и Черновцах. Для однокомнатных квартир повышение составило лишь 4%. В Ровно однокомнатная квартира стоит в среднем 12 000 грн, а трехкомнатная вообще осталась без изменений – 13 000 грн. Отмечается, что это единственный город, где цена на трехкомнатное жилье не выросла.

В Луцке ситуация также оказалась относительно стабильной. Например, стоимость двухкомнатных квартир не изменилась совсем и осталась на уровне 14 000 грн. Параллельно с ростом стоимости рынок сталкивается с уменьшением количества доступных вариантов.

Особенно резкое сокращение предложения зафиксировали в Ужгороде, где количество объявлений об аренде однокомнатных квартир уменьшилось на 58%. Фактически это означает, что рынок потерял почти половину доступного жилья.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте двухкомнатных квартир. Больше всего предложение сократилось в Хмельницком и Ужгороде. На рынке трехкомнатных квартир уменьшение также ощутимо, в семи городах из восьми. Единственным исключением стал Луцк, где количество предложений на однокомнатные и трехкомнатные квартиры, наоборот, выросло.

Меньшее количество квартир при стабильном или растущем спросе закономерно усиливает конкуренцию между арендаторами. Особенно это заметно в Ужгороде, где количество откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир выросло на 143%, а на трехкомнатные на 173%.

Хмельницкий стал лидером в сегменте двухкомнатного и трехкомнатного жилья. В то же время в Луцке зафиксировали обратную тенденцию, ведь спрос на однокомнатные квартиры снизился на 16%. Если нынешние тенденции сохранятся, аренда жилья на западе Украины и в дальнейшем будет оставаться одним из самых конкурентных сегментов рынка недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!