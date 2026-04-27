Действительно ли аренда квартир для владельцев животных дороже: в каких областях выгоднее снять pet-friendly жилье

Аренда квартиры с домашним любимцем в Украине, как оказалось не всегда дороже. В Киеве, Львове и Днепре за pet-friendly жилье придется доплатить, в Одессе цена часто такая же, а в Харькове даже немного ниже. Быстрее всего рынок такого жилья растет в Сумской области, где количество предложений за год увеличилось сразу втрое.

Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска недвижимости. Лидером по количеству pet-friendly объявлений стала Киевская область. Именно здесь сосредоточено наибольшее количество предложений аренды однокомнатных квартир, где владельцы готовы заселить людей с животными.

Медианная стоимость (значение, делящее список цен пополам: одна половина дороже этого показателя, другая – дешевле) такой аренды в марте 2026 года составляла 13 тысяч гривен. На втором месте оказалась Ивано-Франковская область, где арендодатели также довольно лояльно относятся к домашним любимцам. Здесь медианная цена уже выше – 15,3 тысячи гривен. Далее в списке регионов по количеству pet-friendly предложений:

Полтавская область – 8,8 тыс. грн;

Винницкая область – 13,5 тыс. грн;

Днепропетровская область – 6 тыс. грн;

Ровенская область – 12 тыс. грн;

Хмельницкая область – 10 тыс. грн;

Черкасская область – 9,5 тыс. грн;

Одесская область – 8 тыс. грн.

Меньше всего таких объявлений в Херсонской и Харьковской областях. Там медианная стоимость pet-friendly аренды составляет 4 тысячи и 4,2 тысячи гривен соответственно. Отдельно аналитики сравнили пять крупнейших городов Украины и именно здесь видно интересную тенденцию.

В Киеве обычная медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 тысяч гривен, а квартира с пометкой "Домашние любимцы" уже 17 тысяч гривен. То есть за возможность жить с котом или собакой придется доплатить около тысячи гривен.

Во Львове разница еще заметнее, стандартная аренда стоит 18,5 тысячи гривен, а pet-friendly вариант – 19,4 тысячи. Здесь переплата составляет почти 900 гривен. В Днепре ситуация похожа, обычная квартира – 10,5 тысячи гривен, а для арендаторов с животными уже 11 тысяч.

Впрочем не везде аренда с животными означает более высокую цену. Например, в Одессе разницы почти нет и обычная аренда, и pet-friendly квартира имеют одинаковую медианную цену – 10 тысяч гривен. А вот в Харькове ситуация вообще неожиданная, ведь стандартная однокомнатная квартира стоит 5,8 тысячи гривен, тогда как вариант для арендаторов с животными – 5,5 тысячи.

То есть квартира с возможностью заселения с котом или собакой здесь даже немного дешевле. Это объясняется меньшей конкуренцией, сложной ситуацией на рынке и тем, что арендодатели чаще готовы идти на уступки, чтобы быстрее найти жильцов.

Абсолютным лидером по росту количества pet-friendly объявлений стала Сумская область. За год количество таких предложений выросло на 166%, то есть фактически втрое по сравнению с мартом 2025 года. Хотя сам рынок там не слишком большой, динамика впечатляет. Также существенный рост показали:

Киевская область – +64%;

Ровенская область – +42%;

Черниговская область – +32%;

Черновицкая область – +20%;

Винницкая область – +17%.

Не во всех регионах тенденция положительная. Наибольшее сокращение количества pet-friendly объявлений зафиксировали в Закарпатской области – минус 67%. На втором месте Херсонская область – минус 64%.

В Запорожской области количество квартир, где разрешают проживание с животными, уменьшилось на 58%. То есть в некоторых регионах найти жилье с собакой или котом стало даже сложнее, чем год назад.

Еще один интересный вывод исследования – почти 60% всех pet-friendly объявлений позволяют заселение и с собаками, и с котами одновременно. Больше всего таких предложений в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

При этом объявлений только для владельцев собак в Украине оказалось больше, чем объявлений только для хозяев кошек. То есть арендодатели часто оказываются более лояльными именно к собакам, чем принято считать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За год снижение стоимости составило 6% – до 17 000 грн (здесь и далее – медианная цена. То есть, половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

