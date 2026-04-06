Цены на аренду обвалились: в Киеве резко переписали стоимость съема квартир

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За последние полгода цены снизились почти на 3 500 грн, или 13,86%, – со средних 24 931 до 21 475 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

А вот за год, по данным M2bomber, цены выросли – на 14,72% . Или почти 2 800 грн.

Подорожала аренда и за месяц – на 7,65%, или более чем 1 500 грн. В связи с чем можно предположить, что на рынке начал зарождаться новый тренд – на рост стоимости съема жилья.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 15 500 до 34 660 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 19 160 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Дарницком районе – в среднем по 15 500 грн. А также:

Оболонском – 17 000 грн.

Святошинском – 17 500 грн.

Деснянском – 18 000 грн,

Соломенском – 19 300 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе, где это стоит в среднем 34 660 грн. А кроме того:

В Днепровском – 32 000 грн.

Печерском – 27 719 грн.

Подольском – 27 000 грн.

Голосеевском – 21 927 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 12,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 21 600 грн. Таких объявлений – 17,8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 200 грн. Таких объявлений насчитывается 11,4%.

Украинцев собираются штрафовать за сдачу квартир в аренду

В то же время, в Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. Заявленная же цель такого потенциального обновления функционирование рынка аренды – выведение недобросовестных арендодателей из тени.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

Впрочем, подчеркнула она, первым шагом "реформы" рынка аренды жилья станет уменьшение налогов для арендолателей. В частности, отметила нардеп, предлагается снижение ставки с 23% до около 7%.

Она убеждает: именно большие налоги являются главной причиной того, что арендодатели уходят в "тень". Ведь, подчеркивается, в 2024 году только 900 физических лиц по всей Украине официально задекларировали такие доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, заключать же такие договора украинцы могут уже сейчас. Более того, юристы настоятельно советуют оформлять такой договор при съеме квартир либо домов, ведь он не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

