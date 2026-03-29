Стоит иметь всем, кто арендует квартиры: какой документ советуют заключать юристы

В Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тем не менее, заключать такие договора украинцы могут уже сейчас. Более того, юристы настоятельно советуют оформлять такой договор при съеме квартир либо домов – ведь он не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

При этом, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя. Ведь с его помощью можно зафиксировать:

срок аренды;

состояние жилья;

размер платы;

порядок прекращения договора.

Кроме того, отмечается, договор предоставит арендатору возможность претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья. Либо же субсидии по месту фактического проживания.

Сперва нужно проверять документы на жилье

Впрочем, подчеркивается, перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т.д.

Что должно быть в договоре

Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Украинцев собираются штрафовать за сдачу квартир в аренду

В свою очередь, председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа") ранее рассказала, что обязательную регистрацию договоров аренды хотят ввести для выведения недобросовестных арендодателей из тени.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила Шуляк.

При этом подчеркивается: легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь таким образом, получаемый ими доход станет "белым", что, по ее словам, упростит, в частности, работу с банками.

В то же время, отметила депутат, тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. При чем, на большие суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, во многих крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 50%.

