Цены на однокомнатные квартиры в Украине резко выросли: топ-5 городов, где стоимость подскочила больше всего

В 2026 году в Украине цены на однокомнатные квартиры выросли ощутимо в западных и центральных городах – больше всего подорожало жилье в Ровно, Одессе и Киеве. В то же время восток и юг страны остаются самыми дешевыми регионами для покупки жилья из-за рисков безопасности и низкого спроса.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. По итогам года пятерка городов с наибольшим абсолютным приростом стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке выглядит так:

Ровно +11 600 долларов (+26% за год);

+11 600 долларов (+26% за год); Киев +10 200 долларов (+17%);

+10 200 долларов (+17%); Одесса +9 500 долларов (+25%);

+9 500 долларов (+25%); Ужгород +6 000 долларов;

+6 000 долларов; Винница +5 700 долларов (+13%).

Абсолютным лидером по темпам подорожания стал Ровно – город, который ранее не входил в перечень самых дорогих, но в 2026 году резко нарастил спрос. Киев, несмотря на уже высокий уровень цен, также продемонстрировал значительный рост, что свидетельствует о стабильном интересе к столичной недвижимости даже в сложных условиях. Если же оценивать не скорость роста, а фактическую среднюю стоимость однокомнатных квартир, то по состоянию на февраль 2026 года рейтинг выглядит так:

Киев около 70 000 долларов;

около 70 000 долларов; Львов – 69 500 долларов;

– 69 500 долларов; Ужгород – 66 000 долларов;

– 66 000 долларов; Черновцы – 57 900 долларов;

– 57 900 долларов; Ровно – 56 200 долларов.

Эксперты отмечают, что западные регионы удерживают высокие ценовые позиции благодаря относительно лучшей ситуации с безопасностью, близости к границам ЕС и активному притоку населения и бизнеса. В противоположность западным областям, самые низкие цены на однокомнатные квартиры сохраняются в восточных и южных регионах Украины. По состоянию на февраль 2026 года средние цены здесь следующие:

Запорожье – 15 500 долларов;

– 15 500 долларов; Николаев – 20 500 долларов;

– 20 500 долларов; Харьков – 23 000 долларов;

– 23 000 долларов; Сумы – 23 500 долларов.

Такой ценовой разрыв между регионами формируется из-за близости к зоне боевых действий, рисков безопасности, сниженной деловой активности и ограниченного спроса со стороны инвесторов. Аналитики отмечают, что города с самыми высокими темпами роста стоимости жилья демонстрируют повышенную капитализацию и потенциал для инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально отменили принятый еще в советское время Жилищный кодекс и запустили масштабную жилищную реформу. Она будет включать доступное социальное жилье, аренду с правом выкупа и цифровой контроль за очередями.

