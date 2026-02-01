Украинцы намерены массово покупать жилье: сколько и за какое готовы платить

В ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может пережить большой подъем – ведь покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. Впрочем, речь идет преимущественно о малобюджетных квартирах и домах на вторичном рынке. Т.е., платить большие деньги за собственный "уголок" украинцы пока неготовы.

Видео дня

В частности, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, большинство респондентов (42%) планируют потратить на это до 30 тыс. долларов. Еще 39% ориентируются на 30-60 тыс. долларов.

Отдать 60-150 тыс. долларов готовы лишь 15%. И лишь 4% респондентов намерены заплатить более 150 тыс. долларов.

Какую недвижимость выбирают украинцы

В целом, подавляющее большинство украинцев – 93% опрошенных – намерены покупать именно жилую недвижимость – т.е., квартиры, либо дома. Остальные планируют покупать:

земельные участки – 4%;

коммерческую недвижимость – 2%;

другие варианты – 1,5%.

При этом покупки преимущественно планируется делать на вторичном рынке – 46% готовятся инвестировать в "подержанную" недвижимость. В то же время:

покупать квадратные метры во введенных в эксплуатацию новостройках намерены 18%;

в объектах на стадии строительства – 7%.

Где самый высокий спрос

Меньше всего, по понятным причинам, недвижимости планируется покупать в прифронтовых регионах. А вот наибольший спрос наблюдается на Киевскую область – сразу 35% опрошенных намерены приобрести жилье в этом регионе.

Также спросом пользуется Львовская область – здесь хотят покупать недвижимость 14% респондентов. А кроме того:

в Одесской – 10%;

Ивано-Франковской – 9%;

Днепропетровской – 9%.

Жилье будет дорогим

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны в Украине ожидается существенное подорожание недвижимости. По его словам, дело в том, что рост цен на квартиры и дома является непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

Впрочем, отметил он, спрос на жилье также будет расти. Как объяснил эксперт, потребность украинцев в жилье увеличится из-за ряда факторов. В частности:

Возвращения из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановления страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Вместе с тем, констатирует эксперт, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли новую жилищную реформу – отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!