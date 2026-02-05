Цены будут продолжать расти: украинцам пророчат подорожание ключевых продуктов

В Украине цены на рис и гречку почти сравнялись, рис стоит около 44 грн/кг, а гречка уже подтянулась до 40 грн/кг. В то же время хлеб резко подорожал – качественный продукт уже стоит более 100 грн/кг и может вырасти до 150 грн/кг в течение года.

Видео дня

Об этом рассказала эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук в комментарии медиа. Запаянные в полиэтиленовые пакеты разного веса, эти две крупы сегодня почти сравнялись в цене.

Рис уверенно держит планку в бюджетном сегменте на уровне около 44 грн за килограмм. Гречка же стремительно "подтягивается", если еще в ноябре собственные бренды супермаркетов продавали ее по 37 грн/кг, то сейчас ценник уже достигает 40 грн/кг.

При этом аграрное сообщество пока не демонстрирует активного интереса к расширению посевов гречихи. Разговоров о массовом восстановлении площадей под эту культуру не слышно, что может влиять на ценовую динамику и в дальнейшем. В то же время дефицита круп на полках нет, ведь покупатели все чаще выбирают альтернативы — кус-кус, булгур, чечевицу.

Зато традиционные для украинской кухни пшено и перловая крупа, которую в народе из-за формы зерен называют "шрапнелью", остаются несколько в стороне от внимания потребителей. По оценке эксперта, дальнейший рост цен на крупы возможен, но в пределах общей инфляции до 10%. Причина не только в себестоимости производства, но и в изменении пищевых привычек, ведь по словам эксперта сторонников традиционных блюд, в частности казацкого кулеша, становится все меньше.

Похожая ситуация складывается и с мукой. Она будет дорожать постепенно, без резких скачков, однако в течение года может прибавить в цене 10-15%. Более точные прогнозы аграрии смогут дать после сбора нового урожая пшеницы. В то же время производители пытаются компенсировать колебания рынка, расширяя ассортимент, в продаже все чаще появляется мука кукурузная, гороховая, рисовая, ржаная и гречневая.

Тенденции непосредственно влияют и на хлеб. Кроме классических сортов, сети активно предлагают гречневые багеты, которые сейчас есть почти в каждом крупном супермаркете. Цена такого изделия весом около 300 граммов колеблется от 45 до 51 гривни.

В то же время качественный хлеб давно пересек психологический предел в 100 грн за килограмм, и, по прогнозам, в течение года может подорожать до 150 грн/кг. В целом потребление традиционного хлеба в Украине постепенно сокращается, как и потребление хлебобулочных изделий в целом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, свекла в Украине за неделю подорожала в среднем на 15% и сейчас продается по 6-11 грн за килограмм, что связано с активным спросом и ограниченным предложением. При этом овощ все еще стоит примерно на 47% дешевле, чем в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!