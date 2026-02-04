В Украине взлетели цены на популярный овощ: почему и сколько теперь стоит

Свекла в Украине за неделю подорожала в среднем на 15% и сейчас продается по 6-11 грн за килограмм, что связано с активным спросом и ограниченным предложением. В то же время овощ все еще примерно на 47% дешевле, чем в прошлом году, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от того, начнут ли фермеры массово продавать запасы из хранилищ.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По словам участников рынка, ключевым драйвером подорожания стало оживление торговой активности.

Свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные торговые сети, которые формируют запасы в преддверии весеннего периода. В то же время предложение этой продукции на рынке остается ограниченным. Часть фермеров намеренно приостановила продажи свеклы высокого качества, ожидая дальнейшего роста цен. Такая тактика уменьшает объем товара в обращении и дополнительно подталкивает стоимость вверх.

Кроме спроса, на цену влияют и расходы на хранение. В конце зимы на рынок начинает выходить продукция из хранилищ, а это означает дополнительные расходы на электроэнергию, логистику и потери качества. Ситуацию осложняют и военные факторы – работа торговых сетей на генераторах, нестабильная логистика и рост себестоимости для производителей.

В то же время эксперты предостерегают: нынешнее подорожание может иметь временный характер. Если цены продолжат расти, это станет сигналом для фермеров активнее распродавать запасы из хранилищ. В таком случае предложение резко увеличится, что потенциально приведет к обратной коррекции цен.

Несмотря на нынешний скачок, столовая свекла в Украине в среднем на 47% дешевле, чем в этот же период прошлого года. Рынок до сих пор находится в фазе относительного баланса, а нынешний рост скорее корректирует слишком низкие цены, чем формирует новый ценовой рекорд.

На полках магазинов сегодня можно увидеть существенный разрыв в ценах, от 7 грн/кг за мелкую и непрезентабельную свеклу, до 19 грн/кг за мытый или сортовой овощ.

Однако свекла не единственный продукт, цены на который находятся в движении. Например, лук сейчас прибавляет в цене медленно, по 10–20 копеек, стартуя в среднем с 7 грн/кг. Об этом сообщает эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук в комментарии медиа. Вероятность повторения "золотого лука" по 70 грн, как весной 2023 года, эксперт считает низкой, однако в перспективе возможны ценовые качели, если фермеры сократят посевы в 2026-м.

Морковь пока держится в пределах 11 грн/кг и, как и свекла, будет дорожать постепенно. Капуста остается относительно стабильной – около 10 грн/кг, а ценовые риски нивелируются импортом и тепличной продукцией.

На рынке также много пекинской капусты – 24-29 грн/кг, часто с акционными предложениями. Из-за нетрадиционности этого продукта для украинцев резких скачков цен не прогнозируют.

Относительно картофеля, то ассортимент остается широким, от 10 грн/кг за второй сорт до 30-40 грн за качественный сортовой. Весной цены могут несколько подтянуться, но дефицита не ожидают.

Аналитики отмечают, что ассортимент овощей и фруктов на украинском рынке стал скромнее, а потребители все чаще фокусируются именно на базовых продуктах. Экзотика исчезает с полок из-за низкого спроса, а ритейл и производители пытаются зарабатывать на дополнительных сервисах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизились цены на свинину. Сейчас крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ошеек в среднем по 312,12 грн/кг, что почти на 22 грн ниже средней цены декабря-2025. При этом в экспертных кругах считают, что разворота цен в ближайшее время не произойдет.

