"Ценники" переписали. Во всем мире резко подорожал важный продукт: таких цен не было 15 лет

Глобальные цены на продовольствие в целом снижаются, но ряд ключевых продуктов стремительно дорожает. В частности, в августе стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума, а сахар подорожал на 1,3% по сравнению с июлем.

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Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (FAO). Отмечается: рис подорожал сразу на 9,8%.

Причина – сбои в торговле, вызванные введенным Индией запретом на экспорт белого риса. Усиливает же ситуацию тот факт, что эта страна является крупнейшим поставщиком риса в мире.

Сахар же подорожал из-за опасений представителей рынка по поводу влияния на посевы сахарного тростника погодных факторов. В частности:

явления Эль-Ниньо;

низкого количества осадков и "постоянной засухой в Таиланде".

При этом, подчеркивается, рост цен мог быть еще большим – если бы, в частности, не "большой урожай, собираемый в настоящее время в Бразилии". Как объяснили в FAO, это "ослабило давление на международные котировки сахара".

Как изменились цены на другие продукты

В целом же, в августе продовольство в мире подешевело на 2,1%. В частности:

индекс мировых цен на растительное масло снизился на 3,1% в августе – при этом мировые цены на, в частности, подсолнечное масло за месяц снизились почти на 8%;

зерновые подешевели на 0,7%;

цены на молочные продукты упали на 4%;

мясо подешевело на 3%.

Что будет с ценами на еду в Украине осенью

В Украине же, как рассказал OBOZREVATEL аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в ближайшие 3-4 месяца ожидать сверхвысоких цен на продовольствие не следует. Прежде всего из-за проведенной аграриями работы над ошибками в прошлом году, когда цены, в частности на овощи, больно кусались.

"В настоящее время продолжается активный сбор урожая корнеплодов, что снижает внутреннюю цену на продукты. На фоне высоких цен в прошлом сезоне посевные площади под овощами были увеличены этой весной. Это, со своей стороны, создает оптимистичные ожидания на цены для потребителей на следующие 3-4 месяца", – сказал Гопка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине тем временем подешевели орехи. К примеру, в сентябре килограмм грецкого стоит в среднем 190 грн, тогда как в сентябре 2022-го было на 35 грн дороже – 225 грн. Причина – высокий урожай, а также проблемы с экспортом.

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