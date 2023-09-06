В Украине пересчитали цены на популярный продукт: сколько теперь нужно платить

В Украине подешевели орехи. К примеру, в сентябре килограмм грецкого стоит в среднем 190 грн, тогда как в сентябре-2022 было на 35 грн дороже – 225 грн. Причина – высокий урожай, а также проблемы с экспортом.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин. Он отметил: стоимость других видов орехов снизилась еще больше. В частности:

миндаль подешевел на 64 грн/кг – со средних 339 грн до 275 грн;

бразильский – на 100 грн, с 575 грн до 475 грн.

А вот стоимость фундука, отметил Стефанишин, осталась на прежнем уровне. Она составляет 325 грн/кг.

Почему цены снижаются

Причин удешевления орехов, по словам эксперта, две. Это:

Высокий урожай.

"Орех в этом году урожайный. Украина занимает в объемах производства ореха грецкого четвертое место в мире – объемом 131 тыс. тонн в год. Впрочем, до лидерства здесь далеко – в США грецких орехов выращивают 1 миллион 100 тыс. тонн ежегодно", – рассказал Стефанишин.

Проблемы с экспортом.

Несмотря на то, объяснил эксперт, что орехи – перспективный экспортный продукт, "наши фермеры только начинают развивать это направление". В частности, 95% объемов грецкого ореха в Украине выращивают индивидуальные хозяйства. А фундук в Украине высажен всего на 2000га.

"Но этот орех начали развивать. За 2-3 года можно ожидать урожайности в 6 тыс.тонн по сравнению с 4-4,5 тыс.тонн в настоящее время", – отметил Стефанишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевела в Украине и капуста. 4 сентября килограмм этого овоща стоил в среднем 8,4 грн, что на 1,71 грн меньше средней цены августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!