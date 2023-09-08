Цены на еду будут переписывать: что ожидает украинцев осенью

Продукты питания традиционно являются ключевой статьей расходов украинцев. По последним исследованиям, граждане Украины тратят на еду 41,6% своих потребительских расходов – то есть почти половину всех денег, которые не экономят и не инвестируют. Соответственно, к изменению цен на продукты – причем не только повышению, но и снижению – всегда приковано пристальное внимание: ведь речь идет о весомой части домашнего бюджета. Которого, кстати, по признанию самих украинцев, большинству не хватает для нормальной жизни, что лишь усиливает этот интерес.

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В начале же осени же к теме цен на продукты внимание особое: ведь вызванный огромным предложением летний ценопад на, прежде всего, овощи подходит к концу, а окончательные объемы урожая уже начинают четко вырисовываться – а с ними и тренды, которые "зададут тон" ценовой ситуации чуть ли не до конца зимы. О том, почему помидоры и огурцы начнут дорожать уже в сентябре, что может сдержать рост цен на растительное масло, а также какая ситуация с другими ключевыми продуктами – в материале OBOZREVATEL.

Высоких цен не будет

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в ближайшие 3-4 месяца ожидать сверхвысоких цен на продовольствие не следует. Прежде всего, из-за проведенной аграриями работы над ошибками в прошлом году, когда цены, в частности, на овощи больно кусались. Так, среди прочего, в августе-2022:

капуста стоила в среднем 29,83 грн/кг, что на 24,3 грн превысило показатель августа-2021 и на 19,72 грн августа-2023 (5,53 грн и 10,11 грн соответственно);

молодой картофель – 14,53 грн/кг, что на 6,23 грн больше аналогичного показателя предыдущего года (8,3 грн) и на 1,67 грн – текущего (12,86 грн);

репчатый лук – 33,65 грн/кг, что на 24,2 грн больше цены августа-2021 и на 11,14 грн августа-2023 (9,45 грн и 22,51 грн соответственно).

"В настоящее время продолжается активный сбор урожая корнеплодов, что снижает внутреннюю цену на продукты. На фоне высоких цен в прошлом сезоне посевные площади под овощами были увеличены этой весной. Это, со своей стороны, создает оптимистичные ожидания на цены для потребителей на следующие 3-4 месяца", – сказал Гопка.

Помидоры подорожают, картофель подешевеет

Если же делать прогнозы по конкретным сегментам, то, рассказал OBOZREVATEL директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, можно ожидать, что цены на картофель в сентябре будут самыми низкими за 2023 год. По его словам, в начале осени стоит ожидать стоимости этого овоща на уровне 6,5-7 грн/кг. Ныне же, отметим, картофель стоит около 10 грн/кг.

А вот на помидоры и огурцы, отмечает он, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5% от текущих около 35 грн/кг и 20 грн/кг соответственно.

Причина же этого заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они будут просто уже заканчиваться", – рассказывает эксперт.

Собственно, подорожание томатов уже началось – по данным аналитиков EastFruit, производители уже начали повышать цены на свою продукцию. Что в будущем приведет к их росту в магазинах.

Факторов же удорожания несколько. В частности, сокращение предложения тепличного томата, "что связано с сокращением выборок на стационарных тепличных комбинатах".

"Также из-за сильной жары многие украинские производители потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов. В то же время спрос на эту продукцию как со стороны местных оптовых компаний, так и розничных сетей довольно высокий, что также оказывает поддержку ценовому росту в данном сегменте", – объяснили аналитики.

Подорожает и лук. По словам Гопки, в течение осени оптовые цены на него будут варьироваться от 15 до 30 грн/кг. Сейчас они составляют 9-13 грн/кг.

Вырастет и стоимость свеклы. "Цены на этот овощ на оптовых рынках составляют в среднем 8-10 грн/кг. Предложения достаточно, оптовая стоимость будет в 10-15 грн/кг", – пояснил аналитик УКАБ.

Похожая ситуация, по его словам, будет и с морковью. Так:

сейчас оптовая цена этого овоща составляет 8-10 грн/кг;

к концу осени она вырастет до 15-18 грн/кг.

Что же касается конкретно сентября, то в этом месяце, констатирует Пендзин, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло, и сентябрь будет традиционным продолжением лета, то и цены будут летние".

Цены на сахар и подсолнечное масло вырастут

А вот цены на сахар, по словам Пендзина, немного подрастут. Впрочем, как и с огурцами и помидорами, подорожание значительно не будет и составит 2-3%.

"Сахароварение у нас заканчивается в ноябре – тогда будет новый урожай. До ноября же мы доедаем урожай прошлого года. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим – 2-3%", – прогнозирует эксперт.

На столько же, по его словам, вырастет и стоимость подсолнечного масла. Текущие цены, заметим, на эти продукты составляют:

в среднем 61-63 грн на масло (бутылка 850 мл);

около 35 грн/кг на сахар.

Впрочем, подчеркнул экономист, ситуация с растительным маслом значительно зависит от возобновления действия зернового коридора. И если он не будет разблокирован, подорожания ожидать не следует.

Дело в том, объясняет Пендзин, что, с одной стороны, производство масла в Украине сократилось. Но с другой – из всего производимого в стране объема этого продукта на внутренний рынок поступает лишь около 7%, а все остальное идет на экспорт. Т. е., если "зерновой коридор" не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

"С экспортом сейчас есть проблемы. Поэтому масла на рынке сейчас достаточно даже при снижении производства", – резюмировал он.

Причин для удешевления мяса нет

Мясо же, по словам Гопки, будет постепенно дорожать. Причины:

устойчивый спрос;

высокая стоимость логистики.

Впрочем, опасаться высоких цен не стоит. По словам эксперта, они могут вырасти лишь на 4-5%.

Ныне же, отметим, стоимость мяса уже находится на достаточно высоком уровне. В частности:

курятину в супермаркетах продают в среднем по 80-150 грн/кг (голень – около 80 грн, бедро – 105 грн, филе – 150 грн, тушка – 80 грн);

в супермаркетах продают в среднем по 80-150 грн/кг (голень – около 80 грн, бедро – 105 грн, филе – 150 грн, тушка – 80 грн); говядину – по 160-245 грн/кг (ребра – 160 грн, гуляш – около 245 грн);

– по 160-245 грн/кг (ребра – 160 грн, гуляш – около 245 грн); свинину – 176-250 грн/кг (грудинка – 176 грн, лопатка – 190 грн, ошейок – 250 грн, подбрюшина – 182 грн).

Что с яйцами

А вот с яйцами, которые сейчас стоят меньше 50 грн за десяток, по словам Пендзина, ситуация схожа с той, что сложилась с маслом. То есть, все будет зависеть от экспорта.

""У нас общий объем производства яиц больше, чем нужно для внутреннего потребления. Поэтому мы достаточно много экспортировали в Европу. И если европейцы в очередной раз начнут закрываться, цены могут упасть. У нас уже были периоды, когда неожиданно, яйца очень дешевели – потому что европейцы закрывались, и внутри страны резко увеличивалось предложение. Как следствие – цены на на яйца очень сильно падали", – объяснил эксперт.

Если же отбросить этот фактор, отметил он, то вырисовывается тенденция к удорожанию продукта. Причина – рост цен на корм для кур.

Пендзин объяснил: 70% стоимости яиц – это комбикорм. Соответственно, цена напрямую зависит в цене от того, какой будет цена урожая кукурузы.

"А в этом году урожай собирается на возросшем в цене дизеле – это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в 2023 году подорожают", – объяснил эксперт.

Точные прогнозы делать тяжело

Впрочем, предостерегает Пендзин: слепо верить текущим прогнозам не следует. Ведь из-за войны все может измениться в любой момент. Соответственно, давать точные прогнозы очень сложно.

"Есть непредсказуемый фактор, связанный с безопасностью и боевыми действиями. Мы вот говорим сейчас, а завтра, к примеру, какая-нибудь беда прилетит в, скажем, несколько больших элеваторов – и будем иметь проблемы со снабжением. Поэтому прогнозировать тяжело", – подытожил экономист.