Цена популярного в Украине овоща стремительно взлетела: сколько стоит в магазинах

Цены на тепличные огурцы в магазинах колеблются от 70 до 90 грн/кг. Рост стоимости связан с ограниченным предложением и высоким спросом на местный продукт.

Видео дня

Об этом пишут аналитики EastFruit. Нынешняя ситуация на рынке вызвана несколькими ключевыми факторами, влияющими как на спрос, так и предложение этих овощей.

Первая и основная причина, на которую указывают участники рынка, – сокращение предложения огурцов. Нестабильные подборки огурцов как в стационарных тепличных комбинатах, так и в пленочных теплицах стали следствием ухудшения погодных условий. Начавшееся в последние недели похолодание значительно повлияло на объемы производства, поскольку тепличные хозяйства вынуждены использовать дополнительный подогрев для поддержания необходимых условий выращивания.

Вторая причина состоит в стабильно высоком спросе на огурцы. Несмотря на уменьшение предложения, потребители не перестают активно покупать овощи, что стимулирует рост цен.

Также следует отметить, что в настоящее время конкуренция со стороны импортной продукции отсутствует, что поддерживает высокие цены на украинский огурец. Участники рынка прогнозируют, что по мере приближения зимы стоимость производства тепличных овощей продолжит расти, поскольку затраты на подогрев теплиц будут только увеличиваться.

На сегодняшний день тепличные комбинаты в Украине предлагают огурцы по цене от 50 до 65 грн/кг, что на 11% выше, чем на предыдущей рабочей неделе. В магазинах розничные цены еще выше, от 70 до 90 грн/кг, в зависимости от региона и торговой сети. По сравнению с прошлым годом цены на огурцы остаются на аналогичном уровне, что говорит о стабильной тенденции в сегменте тепличных овощей.

Однако рост цен может привести к увеличению импорта огурцов, что создаст дополнительную конкуренцию для украинских производителей. По словам экспертов, тепличным комбинатам будет трудно конкурировать с импортной продукцией, особенно учитывая растущие затраты на производство из-за похолодания.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 89,99 грн/кг;

гладкие – 94,10 грн/кг;

колючие – 89,0 грн/кг.

В целом, тенденция на рост стоимости огурцов наблюдается еще с августа 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

"Сельпо" – 80,62 грн/кг;

"АТБ" – 79,89 грн/кг;

Varus – 74,90 грн/кг;

"ФОРА" – 84,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на овощи значительно возрастут. Цена на борщовый набор для украинцев к концу года в среднем вырастет на 30–35% по сравнению с прошлым годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!