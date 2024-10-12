Украинцам пересчитают цены на продукты: что резко подорожает

В Украине цены на овощи значительно возрастут. Цена на борщовый набор для украинцев к концу года в среднем вырастет на 30–35% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом UWN сообщил Олег Пендзин, член "Экономического дискуссионного клуба". На рост цены на картофель повлияло то, что в этом году мы имели на 30% меньший урожай, чем в прошлом году, а качество продукта ухудшилось из-за засухи и аномальной жары. Но основная причина роста цены на овощи обусловлена снижением доходов украинцев. Мы переживаем изменения в пищевых привычках – отказываемся от мяса и рыбы, употребляя в пищу больше хлеба и картофеля.

Это подтверждают официальные данные Госстата, согласно которым за год цены на овощи в среднем выросли на 36–37%, в отличие от цен на мясо. Также на рост стоимости картофеля влияет импорт из Польши и Литвы, который происходит из-за политики украинских аграриев на придерживание продажи собственного урожая до максимального роста цены. Поэтому спрос на картофель удовлетворяется ритейлом импортной продукцией.

Цены на картофель уже значительно выросли

В октябре 2024 года цены на картофель выросли втрое по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 24-30 грн/кг в магазинах. Основными причинами меньшая урожайность, логистические проблемы и сезонные колебания спроса. Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.

Согласно данным, стоимость картофеля на оптовом рынке в настоящее время составляет в среднем 17,5 грн/кг, что на 169% выше, чем в этот же период прошлого года, когда цена была всего 6,5 грн/кг. Урожай картофеля в этом году был существенно меньше по сравнению с предыдущими годами из-за неблагоприятных погодных условий. Засухи и сильные дожди в разных регионах Украины привели к снижению объема урожая, что повлияло на увеличение цен. Чем меньше предложение на рынке, тем выше цена.

Война в Украине повлекла за собой серьезные осложнения с логистикой в пострадавших регионах. Затруднения с доставкой продукции из этих регионов, в частности, увеличение стоимости горючего, повлияли на конечную цену картофеля в магазинах и на рынках. Татьяна Попович отметила, что цены на картофель выше в крупных городах и промышленных регионах, таких как Киев и Одесса, где спрос на овощи значительно выше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на малину в Украине стремительно выросли из-за сокращения предложения и сезонных факторов, достигнув уровня 250-350 грн/кг, что является самыми высокими показателями за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 310%, что объясняется ограниченным количеством ягод на рынке.

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