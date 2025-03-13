Трамп разъярился из-за пошлин ЕС на американский виски: США грозят беспрецедентным ответом

Администрация Дональда Трампа грозит ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Евросоюза. На такой шаг США готовы пойти через 50% пошлин на американский виски, объявленных как ответные меры на торговое давление Белого дома.

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Об этом на странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. Он уверен, что его политика будет способствовать развитию виноделия в США.

"Европейский Союз, один из наиболее агрессивных и злоупотребляющих налогами и тарифами органов в мире, созданный исключительно для того, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, только ввел неприемлемую 50% пошлину на виски. Если эта пошлина не будет немедленно упразднена, США вскоре введут 200% пошлину на все вино, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", – написал Трамп.

Ранее Еврокомиссия объявила о пакете ответных мер на торговую политику США, включающих торговые ограничения на американский импорт общей стоимостью 26 миллиардов евро. Эти меры пропорциональны тарифам, введенным в США, и охватывают широкий спектр товаров американского производства. Контрмеры ЕС будут реализованы в два этапа:

первый этап стартует 1 апреля 2025 г .: к этому моменту Еврокомиссия проведет двухнедельные консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы доработать финальные мероприятия;

.: к этому моменту Еврокомиссия проведет двухнедельные консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы доработать финальные мероприятия; второй этап начнется 13 апреля 2025 г., когда все санкции вступят в силу: это позволит ЕС защитить свой рынок и уменьшить негативное влияние американских тарифов на европейскую экономику.

При этом в ЕС оставили открытой возможность для переговоров с США, отмечая, что в случае достижения компромиссного решения контрмеры могут быть пересмотрены или отменены. По оценкам экспертов, введенные пошлины США могут оказать значительное влияние на европейских производителей стали и алюминия, уменьшая их конкурентоспособность на американском рынке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что власти канадской провинции Онтарио временно приостановили действие 25% тарифов на поставку электроэнергии в Соединенные Штаты. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на алюминий и сталь из Канады до 50%.

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