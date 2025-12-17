США могут ввести новые санкции против кремлевской нефти: в Сенат подан законопроект

В Сенате США зарегистрирован двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту российской нефти и нефтепродуктов. В случае его принятия президент США в течение 90 дней должен применить санкции к лицам и компаниям, вовлеченным в такую торговлю.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, законопроект создает четкую правовую основу для дальнейшего усиления экономических санкций против государства-агрессора и имеет целью сократить источники финансирования войны против Украины. Документ имеет двухпартийную поддержку и был внесен в Сенат сенаторами:

Дейвом Маккормиком (Республиканская партия);

Джоном Хастедом (Республиканская партия);

Элизабет Уоррен (Демократическая партия);

Крисом Кунсом (Демократическая партия).

Законопроект получил название Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025. Его авторы отмечают, что торговля российской нефтью непосредственно способствует финансированию войны против Украины, а потому должна быть ограничена дополнительными санкционными механизмами.

В случае принятия закона президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, причастным к импорту российской нефти и нефтепродуктов. Речь идет как о компаниях, так и о финансовых посредниках или других структурах, способствующих такой торговле.

Перечень субъектов, в отношении которых будут применяться санкции, будет формировать министр финансов США после консультаций с государственным секретарем. Санкции могут предусматривать ограничение доступа к финансовой системе США и другие экономические меры воздействия.

Подача законопроекта происходит на фоне снижения мировых цен на нефть и падения доходов России от экспорта энергоносителей. Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть достигли самых низких показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину, в частности, из-за необходимости предоставлять существенные скидки покупателям.

Ольга Стефанишина отметила, что эта инициатива демонстрирует стабильную двухпартийную поддержку в США продолжения экономического давления на Россию. По ее словам, санкционная политика остается одним из ключевых инструментов ограничения финансовых возможностей агрессора.

После регистрации законопроект должен пройти рассмотрение в профильных комитетах Сената, после чего может быть вынесен на голосование. В случае одобрения обеими палатами Конгресса документ будет передан на подпись президенту США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, государств G7 и других.

