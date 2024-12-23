Трафик упал до рекордных показателей: в России фактически заблокировали YouTube

YouTube де-факто заблокирован в России: трафик из страны упал до исторического минимума, а 80% пользователей не могут получить доступ без платного VPN. Это означает, что платформа перестала быть доступна большинству россиян.

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Об этом пишут росСМИ. А данные подтверждают Transparency Report от Google: российский трафик упал до нового минимума – всего 20% привычного уровня.

По словам директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, в декабре сервис мониторинга Google зафиксировал всего 8,5 пойнтов трафика из РФ, тогда как до начала ограничений этот показатель составлял 40 пойнтов. "При таких условиях использование платформы практически невозможно", – отмечает эксперт.

Как начался конфликт

Ограничения YouTube в России начались в июле. Официальной причиной Роскомнадзора назвал "технические проблемы", связанные с износом серверов Google. Однако корпорация сразу опровергла эти заявления, а вскоре депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что замедление работы YouTube было инициативой российских властей. Это подтвердили технические специалисты. Ограничения имели политический подтекст, поскольку видеохостинг неоднократно удалял контент, нарушавший правила платформы, в частности, пропагандистские материалы.

Скорость падения

К осени трафик и скорость загрузки YouTube в России значительно ухудшились. По данным аналитиков, среднее время начала воспроизведения видео в стационарных сетях выросло с 1,21 с в июне до 11,01 с в сентябре. Новая волна ограничений пришлась на декабрь. С 19 декабря замедление коснулось не только десктопной версии платформы, но и мобильной. По информации пользователей, операторы МТС, Билайн, МегаФон, Теле2 и Yota начали применять технические методы блокировки, что еще больше усложнило доступ к платформе.

В тот же день президент Владимир Путин, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что причиной проблем с YouTube являются действия самого сервиса. Он обвинил платформу в несоблюдении российского законодательства и подчеркнул, что Роскомнадзор имеет все основания для ограничений. Регулятор со своей стороны заявил, что видеохостинг проявляет "неуважение" к стране, не выполняя ее требований.

Текущая ситуация

По состоянию на конец декабря 2024 года доступ к YouTube в России возможен только через платные VPN-сервисы. Бесплатные VPN работают нестабильно – максимум минуту, после чего соединение разрывается. Для 80% населения страны платформа практически недоступна. Среднесуточный охват аудитории, который к началу ограничений составил 55,4 млн человек, обвалился до минимума. По мнению экспертов, это уже не временные технические проблемы, а полноценный блок, который нельзя обойти без специальных технических средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне начали ощущать последствия расходов на войну себе. Процентные ставки рекордно велики, национальная валюта близка к своему историческому минимуму, дефицит рабочей силы – все это чревато банкротством большинства российских предприятий.

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