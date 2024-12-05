Путинская экономика наконец-то ощутила удар войны: большинству бизнесов предрекли крах

Россияне начали ощущать последствия издержек войны на себе. Процентные ставки рекордно велики, национальная валюта близка к своему историческому минимуму, дефицит рабочей силы – все это грозит банкротством большинства российских предприятий. На этом фоне в 2025 году много бизнесом могут обанкротиться.

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Как пишет The Economist, более двух лет в течение полномасштабного вторжения многие компании в РФ слабо ощущали на себе последствия роста расходов на оборону и международных санкций. Ситуация кардинально поменялась в последнее время.

"За последние шесть месяцев MOEX (индекс Московской биржи. – Ред.) упал почти на треть. Корпоративных банкротств стало больше. Чтобы бороться с инфляцией, Центральный банк России поднял основную процентную ставку до 21%, что привело к резкому росту стоимости заимствований. Новые американские санкции обрушили рубль и повысили стоимость импорта. Дефицит рабочей силы обостряется. Впереди трудная зима", – пишут журналисты.

Самой насущной проблемой для бизнеса стали расходы на заимствования. По этой причине даже крупнейший работодатель в РФ, госпредприятие РЖД, объявило о планах сократить свои инвестиции в 2025 году, а бизнес-ассоциация Союз торговых центров обратилась к правительству за поддержкой в ​​виде более дешевых кредитов, а также помощи с отсрочкой платежей и реструктуризацией задолженностей, в противном случае 200 торговых центров в России рискуют обанкротиться.

"Если мы продолжим так работать, то большинство наших предприятий обанкротятся", – предупредил в октябре генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, бизнес все чаще задерживает платежи поставщикам на месяцы.

Другая бизнес-ассоциация Российский союз промышленников и предпринимателей тоже отметила рост жалоб на просрочку платежей. Это связывают со стоимостью кредитов на пополнение оборотного капитала.

Вместе с этим темпы инфляции в РФ ускоряются третий месяц подряд. И несмотря на низкую безработицу (2,3%), бизнесу все сложнее найти квалифицированных кадров, так как всю рабочую силу поглощает военная и оборонная промышленность.

В ближайшие месяцы ситуация только ухудшится, так как власти страны агрессора собираются поднять налоги. В следующем году сбор с прибыли компаний вырастет с 20% до 25%, в условиях ослабевшей экономики России прогнозируют волну корпоративных банкротств.

Война вредит бизнесу и из-за сокращения объемов венчурных инвестиций, а также оттока профессиональных кадров. Российским компаниям стало ложно успевать за достижениями в области искусственного интеллекта из-за отсутствия доступа к полупроводникам от американского лидера по производству чипов для ИИ Nvidia.

Аналитик Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко сравнила ситуацию, в которой оказался российский бизнес, с хаосом после распада Советского Союза. В РФ массово подрываются права собственности, а первостепенным стало одобрение кремлевского диктатора Владимира Путина и окружению. Поэтому предприниматели боятся выступать против войны с Украиной.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции для сдерживания роста цен и обеспечения доступности продукта на внутреннем рынке. С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

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