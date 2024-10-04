Такого не было уже 7 лет: цены на популярный осенний продукт бьют рекорды

В Украине дорожают яблоки. За неделю цены на главные сезонные фрукты выросли на 23% – до 22 грн/кг, что стало самым высоким показателем за 7 последних лет.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Они связывают происходящее на плодовом рынке с сезонным сокращением предложений осенних сортов яблок – они традиционно предлагаются дешевле, чем зимние сорта яблок.

На сегодняшний день украинские садоводы предлагают к продаже яблоки по 15-22 грн/кг (цены зависят от сорта, качества и объема партии). Это в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 36% выше, чем в начале октября 2023 года. Более того, вновь установившиеся оптовые цены на яблоки в Украине уже являются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.

Участники рынка объясняют происходящее несколькими факторами. В частности, цен на яблоки растут по таким причинам:

сокращение предложения фруктов осенних сортов , которые традиционно не пользуются высоким спросом;

, которые традиционно не пользуются высоким спросом; торговая активность в этом сегменте заметно выросла из-за сезонного сокращения ассортимента фруктов и ягод от местных производителей;

из-за сезонного сокращения ассортимента фруктов и ягод от местных производителей; из-за похолодания большинство садоводов заложили основной объем яблок на хранение, что уменьшило свободные объемы яблока и оказало поддержку отпускным ценам на данные фрукты.

"Если рассматривать ситуацию на внутреннем рынке яблок по сравнению с другими странами региона мониторинга проекта, то именно в Украине на сегодняшний день данные фрукты предлагаются по самым доступным ценам. Именно данный факт не исключает и укрепления позитивных ценовых тенденций в этом сегменте на украинском рынке", – констатируют агроэксперты.

Почем продают яблоки в супермаркетах

Высокие цены на яблоки от производителей пока что не достигли конечных потребителей. По данным "Минфин", средняя стоимость яблок в крупнейших торговых сетях Украины составляет 25,94 грн/кг, что даже меньше, чем было в сентябре (26,32 грн/кг).

Megamarket – 32,90 грн;

Auchan – 22,90 грн;

Novus – 19,99 грн;

Metro – 27,98 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о массовом повышении цен в Украине. В Минэкономики это связывают с подорожанием электроэнергии, дефицитом рабочей силы и неопределенностью из-за войны. Ситуация хоть и остается под контролем, но риски дальнейшего роста цен сохраняются.

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