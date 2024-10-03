Цены в Украине продолжили ощутимо расти: в Минэкономики озвучили главные причины

Цены в Украине растут из-за подорожания электроэнергии, дефицита рабочей силы и неопределенности из-за войны. Ситуация остается под контролем, но сохраняются риски дальнейшего роста цен.

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Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономики. По данным, в августе 2023 г. потребительские цены повысились на 0,6%, а годовая инфляция выросла с 5,4% в августе прошлого года до 7,5%. Это означает, что стоимость жизни в Украине заметно выросла, и ряд факторов стали катализаторами этого процесса.

Минэкономики называет несколько ключевых причин, повлиявших на отсутствие традиционной летней дефляции и приведших к повышению цен на потребительские товары и услуги. Из них основные:

удорожание электроэнергии;

Одним из главных факторов, вызвавших рост цен, стало подорожание электроэнергии. Производители вынуждены тратить больше на энергоснабжение, что непосредственно отражается на себестоимости продукции.

Кроме того, из-за боевых действий и нестабильной энергетической инфраструктуры многие предприятия были вынуждены переходить на альтернативные источники энергии, что также увеличило расходы. "Производители вынуждены использовать более дорогие альтернативные источники энергии, что влияет на ценообразование", - отмечают в Минэкономики.

недостаточный объем сельскохозяйственной продукции;

Из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений логистических цепей, профицита сельскохозяйственной продукции в Украине в этом году не было. Это стало дополнительным фактором, повлиявшим на цены на продукты питания. В частности, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего выросли цены на яйца и овощи – на 7,1% и 5,2% соответственно.

дефицит рабочей силы;

Неопределенность из-за военных действий привела к оттоку части рабочей силы из страны или ее вовлечению в военные структуры. Поэтому некоторые отрасли, в частности сельское хозяйство и промышленность, столкнулись с нехваткой работников. Соответственно, уменьшение количества рабочих рук повышает стоимость производства продукции и услуг, что также оказывает давление на цены.

война и неопределенность.

Высокий уровень опасности из-за полномасштабной войны создает неопределенность для бизнеса, вынужденного приспосабливаться к новым условиям. Военные действия оказывают влияние на стабильность экономических процессов, что создает дополнительное давление на рынок. Снижение производственной активности, уничтожение инфраструктуры и другие последствия войны отрицательно сказываются на экономической ситуации в стране.

Несмотря на ряд негативных факторов, существует несколько обстоятельств, которые помогли частично компенсировать инфляционное давление. В частности:

мораторий повышение тарифов на коммунальные услуги;

Одним из сдерживающих факторов правительственный мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги. Это позволяет частично стабилизировать расходы домохозяйств и удерживать рост общих цен на товары и услуги. Хотя энергетические затраты для бизнеса растут, для населения правительство сохраняет определенный уровень защиты от резких повышений.

жесткая монетарная политика Национального банка (НБУ);

НБУ продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке, поддерживая стабильность национальной валюты. Жесткие монетарные условия способствуют понижению инфляционного давления, не давая ценам расти еще быстрее. Важным элементом этой политики является контроль за колебанием курса гривны, что является важным фактором стабильности цен на импортные товары.

стабилизация цен на топливо;

Еще одним положительным фактором стала стабилизация цен на горючее. Мировые дефляционные тенденции на рынке горючего позволили избежать резкого роста цен на топливо в Украине, несмотря на ожидание повышения акцизов. Это дало определенный стабилизационный эффект для стоимости транспортировки и, соответственно, товаров, нуждающихся в транспортировке.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, инфляция в Украине может продолжать расти. Однако благодаря монетарной политике НБУ и стабилизационным мерам со стороны правительства рост цен может быть контролируемым. Важным остается влияние внешних факторов, таких как ситуация на мировых рынках энергоносителей и горючего, а также последствия войны для экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние три месяца в Украине заметно возросла стоимость молочной продукции. До конца года стоимость "молочки" и сыров может увеличиться еще до 15%.

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