Такого не было с 2020 года: в McDonald's объявили о необычном явлении

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зафиксировала падение продаж. Для компании это стал первый отрицательный результат за четыре года.

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Как сообщает Bloomberg, спад во втором квартале 2024 года произошел на фоне неоправданных ожиданий аналитиков по поводу умеренного роста продаж. Так, сравнительные продажи сети в ресторанах, работающих более года, упали на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Продажи упали впервые с 2020 года. Такая тенденция наблюдалась в каждом из географических сегментов McDonald's. Что касается США, это частично объясняется снижением пешеходного трафика. "Наибольший удар для McDonald's состоит в том, что потребители с низким уровнем дохода действительно сократили посещение, и это с лихвой компенсирует типичное падение торговли, обычно наблюдаемое в McD в тяжелые экономические времена", — сказал аналитик Edward Jones Брайан Ярбро.

В 2024 году рост продаж McDonald's замедлился, поскольку посетители по всему миру сократили потребление биг-маков из-за многолетнего роста цен и ограниченности бюджетов домохозяйств.

Чтобы убедить посетителей в доступности McDonald's, в конце прошлого квартала в американских заведениях запустили акцию по продаже блюд за $5. Первые результаты свидетельствуют о том, что это привлекает клиентов, хотя любой рост продаж не будет очевиден до конца этого года. Также были введены лимитированные позиции меню – в частности каджунский бекон McCrispy и "бабушкин" McFlurry.

Кроме того, в McDonald's отметили снижение продаж в одних и тех же магазинах в Китае и Франции. Прибыль, за вычетом некоторых статей, в первом квартале составила $2,97 на акцию – то есть меньше даже среднего прогноза аналитиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что McDonald's приняла решение открыть в Украине заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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