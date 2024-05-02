Собирались конкурировать, а станут соседями: в Украине появится McDonald's на АЗС

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила открыть заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

Таким образом, компания откажется от конкуренции с АЗС, заявил директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак. В настоящее время в Одессе уже строится первые фастфуд-учреждения в связке с АЗС, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что уже в 2024 году такие рестораны появятся и в других городах-миллионниках – до начала полномасштабной агрессии России более миллиона человек проживало в Киеве, Харькове и Днепре. А уже в ближайшие годы McDonald's на заправках откроют на ключевых трассах.

Это пример партнерского проекта, суть которого заключается в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, необходимых автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей. В этом году мы планируем воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах", – сообщил Стефурак.

Он отметил, что для его компании на первом месте находится локация АЗС, а не сеть, в которую она принадлежит. Это часть стратегии развития McDonald's, как и открытие первого загородного филиала – им стал ресторан, появившийся летом 2023 года на трассе Киев – Чоп.

Новый "Мак" стал одним из крупнейших в Украине. Его площадь составляет более 500 кв. м. Внутри находится 133 места для посетителей, на террасе могут разместиться еще 116 человек. Кроме того, есть территория для парковки не только собственных автомобилей, но и больших автобусов.

Также OBOZ.UA писал об изменении рецептуры всем знакомых бургеров McDonald's. В компании уверяют: они будут незначительны и коснутся, в частности, булочки и процесс приготовления котлет. Цены же в этой связи менять не планируют.

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