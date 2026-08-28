Супермаркеты в Украине ограничили продажу продуктов и заморозили премии: что изменится после российских обстрелов
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Очередная волна российских атак на гражданскую и складскую инфраструктуру вынудила крупнейших украинских ритейлеров принять антикризисные меры. Так, в Fozzy Group, в состав которой входят сети "Сильпо" и "Фора", оптимизируют внутренние расходы, а в супермаркетах АТБ ограничили продажу социальных товаров и продуктов длительного хранения.
Об этом сообщает OBOZ.UA. Редакция следит за реакцией ритейлеров на российские обстрелы и оперативно сообщает об этом.
Fozzy Group сокращает расходы
В результате массированных ударов в августе были повреждены 10 распределительных центров Fozzy Group, обеспечивавших поставки товаров в сети "Сильпо", "Thrash! Траш!", "Фора" и Fozzy, а также был уничтожен супермаркет "Сильпо" в Кривом Роге. Как сообщает Forbes Ukraine, на этом фоне с 1 октября ритейлер ввёл ряд ограничений:
- приостанавливает выплату премий офисным сотрудникам за III и IV кварталы;
- замораживает осенний пересмотр зарплат;
- прекращает набор на вакансии в офисы и программу медицинского страхования.
В то же время набор персонала в супермаркеты, на производства и в распределительные центры продолжается в обычном режиме. Ограничения носят временный характер и связаны с потерей части логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов, из-за чего существенно выросли расходы на логистику.
"Это непростые решения, к которым мы прибежали из-за масштаба потерь после российских атак. Они не являются бессрочными. Когда у нас будет более четкое понимание финансовых результатов и денежных потоков, мы пересмотрим эти ограничения", – подчеркнули в Fozzy Group.
Ограничения на продажу продуктов в АТБ
Как сообщает Telegraf, с 28 августа в торговой сети АТБ начали действовать ограничения на продажу отдельных категорий товаров в одном чеке. Новые правила распространяются как на очные покупки в магазинах, так и на онлайн-заказы.
На какие товары действуют ограничения
- Куриные яйца (не более 6 кг/шт. в чеке).
- Мясные и рыбные консервы.
- Морепродукты.
- Подсолнечное масло и уксус.
- Соль, сода и сахар.
- Крупы, макаронные изделия, хлопья и крахмал.
- Продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты и товары для выпечки.
В сети предупреждают, что попытки обойти лимиты путем оформления нескольких чеков подряд будут блокироваться.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия продолжила наносить прицельные удары по экономике Украины, намеренно уничтожая украинский бизнес. В частности, были атакованы склады украинских издательств, сортировочные центры "Новой почты", "Эпицентра", а также завод "Хортица".
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