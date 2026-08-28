Супермаркеты в Украине ограничили продажу продуктов и заморозили премии: что изменится после российских обстрелов

Очередная волна российских атак на гражданскую и складскую инфраструктуру вынудила крупнейших украинских ритейлеров принять антикризисные меры. Так, в Fozzy Group, в состав которой входят сети "Сильпо" и "Фора", оптимизируют внутренние расходы, а в супермаркетах АТБ ограничили продажу социальных товаров и продуктов длительного хранения.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Редакция следит за реакцией ритейлеров на российские обстрелы и оперативно сообщает об этом.

Fozzy Group сокращает расходы

В результате массированных ударов в августе были повреждены 10 распределительных центров Fozzy Group, обеспечивавших поставки товаров в сети "Сильпо", "Thrash! Траш!", "Фора" и Fozzy, а также был уничтожен супермаркет "Сильпо" в Кривом Роге. Как сообщает Forbes Ukraine, на этом фоне с 1 октября ритейлер ввёл ряд ограничений:

приостанавливает выплату премий офисным сотрудникам за III и IV кварталы;

офисным сотрудникам за III и IV кварталы; замораживает осенний пересмотр зарплат ;

; прекращает набор на вакансии в офисы и программу медицинского страхования.

В то же время набор персонала в супермаркеты, на производства и в распределительные центры продолжается в обычном режиме. Ограничения носят временный характер и связаны с потерей части логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов, из-за чего существенно выросли расходы на логистику.

"Это непростые решения, к которым мы прибежали из-за масштаба потерь после российских атак. Они не являются бессрочными. Когда у нас будет более четкое понимание финансовых результатов и денежных потоков, мы пересмотрим эти ограничения", – подчеркнули в Fozzy Group.

Ограничения на продажу продуктов в АТБ

Как сообщает Telegraf, с 28 августа в торговой сети АТБ начали действовать ограничения на продажу отдельных категорий товаров в одном чеке. Новые правила распространяются как на очные покупки в магазинах, так и на онлайн-заказы.

На какие товары действуют ограничения

Куриные яйца (не более 6 кг/шт. в чеке).

(не более 6 кг/шт. в чеке). Мясные и рыбные консервы .

. Морепродукты .

. Подсолнечное масло и уксус .

. Соль, сода и сахар .

. Крупы , макаронные изделия, хлопья и крахмал .

, . Продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты и товары для выпечки.

В сети предупреждают, что попытки обойти лимиты путем оформления нескольких чеков подряд будут блокироваться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия продолжила наносить прицельные удары по экономике Украины, намеренно уничтожая украинский бизнес. В частности, были атакованы склады украинских издательств, сортировочные центры "Новой почты", "Эпицентра", а также завод "Хортица".

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