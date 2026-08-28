Россия продолжает уничтожать бизнес в Украине: атакованы центры "Новой почты", "Эпицентр", книжные склады и уничтожен завод "Хортица"

Россия второй день подряд наносит прицельные удары по экономике Украины, целенаправленно уничтожая украинский бизнес. Так, в ночь на 28 августа и утром того же дня были атакованы склады украинских издательств, сортировочные центры "Новой почты", "Эпицентра", а также завод "Хортица".

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OBOZ.UA внимательно следит за последствиями вражеских атак и оперативно сообщает о реакции бизнеса на российскую агрессию.

Сгорели посылки в двух регионах

В "Новой почте" сообщили, что после массированных вражеских атак все сотрудники компании остались живы. Несмотря на это, были утрачены два сортировочных центра:

российские войска сбросили управляемые авиабомбы на терминал в Сумах , повредив также 3 грузовика;

, повредив также 3 грузовика; в Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо.

"В настоящее время ведется оценка последствий вражеской атаки. "Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить подробности возмещения. Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать", – заверили в "Новой почте".

Уничтоженные книги

Также от российского обстрела пострадал склад с книгами ряда украинских издательств. В частности, речь идет об имуществе книжного магазина Readeat и сайта Book.ua.

"Пока известно, что ракета попала прямо в склад, где находились книги Readeat и Book.ua, а также ряда издательств. Отправки заказов сегодня не будет", – написал в Facebook основатель Readeat и сервиса BookTicket Дмитрий Феликсов и предупредил об отмене отправки всех заказов 28 августа.

Об убытках сообщили также в издательстве Vivat – там отметили, что сгорели все книги, хранившиеся на "Новой почте" в Святопетровском в Киевской области.

"Все книги, которые там были, сгорели. Пожар до сих пор тушат. Масштаб потерь еще подсчитываем, ведь кроме книг на нашем складе сгорели книги Vivat также у партнеров Readeat и Bookua. Несмотря ни на что, Vivat продолжает работать: книжные магазины открыты, электронные и аудиокниги доступны", – заверили в компании.

Совладелица издательства Юлия Орлова отметила, что компания успела перевезти во Львов часть книг и пополнить запасы книжных магазинов. Впрочем, в Святопетровском всё же сохранилось много книжных новинок и книг украинских авторов – издательство готовилось к фестивалю "Книжная страна". "Теперь наше участие тоже под вопросом", – предупредила Орлова .

Россияне уничтожили "Хортицу"

В результате четырёх прицельных ударов значительные повреждения получил ликероводочный завод "Хортица". Предприятие восстановлению не подлежит.

Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на холдинг Global Spirits, в результате атаки было уничтожено около 3–4 млн бутылок готовой продукции, на которую уже был уплачен акциз. Часть продукции полностью сгорела, еще часть оплавилась и подлежит утилизации. Общие убытки могут составить 300–400 млн грн.

"Хортица" – один из двух заводов группы. Global Spirits также владеет Одесским коньячным заводом.

Разрушен последний "Эпицентр" в Запорожье

Кроме того, в Запорожье был атакован последний уцелевший "Эпицентр". После удара разразился масштабный пожар – огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров, а из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов спасателям сложно ликвидировать последствия. По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, после атаки по меньшей мере один человек нуждается в помощи врачей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия уже второй день подряд наносит удары по складам с товарами украинского бизнеса. В частности, накануне стало известно об уничтожении имущества и продукции ряда украинских компаний и брендов – в том числе Comfy, Roshen, "Дома игрушек", "Форы" и "Авроры".

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