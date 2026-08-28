Россия продолжает уничтожать бизнес в Украине: атакованы центры "Новой почты", "Эпицентр", книжные склады и уничтожен завод "Хортица"
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Россия второй день подряд наносит прицельные удары по экономике Украины, целенаправленно уничтожая украинский бизнес. Так, в ночь на 28 августа и утром того же дня были атакованы склады украинских издательств, сортировочные центры "Новой почты", "Эпицентра", а также завод "Хортица".
OBOZ.UA внимательно следит за последствиями вражеских атак и оперативно сообщает о реакции бизнеса на российскую агрессию.
Сгорели посылки в двух регионах
В "Новой почте" сообщили, что после массированных вражеских атак все сотрудники компании остались живы. Несмотря на это, были утрачены два сортировочных центра:
- российские войска сбросили управляемые авиабомбы на терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика;
- в Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо.
"В настоящее время ведется оценка последствий вражеской атаки. "Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить подробности возмещения. Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать", – заверили в "Новой почте".
Уничтоженные книги
Также от российского обстрела пострадал склад с книгами ряда украинских издательств. В частности, речь идет об имуществе книжного магазина Readeat и сайта Book.ua.
"Пока известно, что ракета попала прямо в склад, где находились книги Readeat и Book.ua, а также ряда издательств. Отправки заказов сегодня не будет", – написал в Facebook основатель Readeat и сервиса BookTicket Дмитрий Феликсов и предупредил об отмене отправки всех заказов 28 августа.
Об убытках сообщили также в издательстве Vivat – там отметили, что сгорели все книги, хранившиеся на "Новой почте" в Святопетровском в Киевской области.
"Все книги, которые там были, сгорели. Пожар до сих пор тушат. Масштаб потерь еще подсчитываем, ведь кроме книг на нашем складе сгорели книги Vivat также у партнеров Readeat и Bookua. Несмотря ни на что, Vivat продолжает работать: книжные магазины открыты, электронные и аудиокниги доступны", – заверили в компании.
Совладелица издательства Юлия Орлова отметила, что компания успела перевезти во Львов часть книг и пополнить запасы книжных магазинов. Впрочем, в Святопетровском всё же сохранилось много книжных новинок и книг украинских авторов – издательство готовилось к фестивалю "Книжная страна". "Теперь наше участие тоже под вопросом", – предупредила Орлова .
Россияне уничтожили "Хортицу"
В результате четырёх прицельных ударов значительные повреждения получил ликероводочный завод "Хортица". Предприятие восстановлению не подлежит.
Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на холдинг Global Spirits, в результате атаки было уничтожено около 3–4 млн бутылок готовой продукции, на которую уже был уплачен акциз. Часть продукции полностью сгорела, еще часть оплавилась и подлежит утилизации. Общие убытки могут составить 300–400 млн грн.
"Хортица" – один из двух заводов группы. Global Spirits также владеет Одесским коньячным заводом.
Разрушен последний "Эпицентр" в Запорожье
Кроме того, в Запорожье был атакован последний уцелевший "Эпицентр". После удара разразился масштабный пожар – огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров, а из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов спасателям сложно ликвидировать последствия. По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, после атаки по меньшей мере один человек нуждается в помощи врачей.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия уже второй день подряд наносит удары по складам с товарами украинского бизнеса. В частности, накануне стало известно об уничтожении имущества и продукции ряда украинских компаний и брендов – в том числе Comfy, Roshen, "Дома игрушек", "Форы" и "Авроры".
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