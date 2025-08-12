Угрозы президента США Дональда Трампа наложить вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть, не имеют непосредственного влияния на ее экспорт. Хотя поставки "черного золота" из РФ снижаются уже третью неделю подряд, но все еще остаются в пределах диапазона, который наблюдался с начала года. Крупнейшими покупателями остаются Индия и Китай.

Согласно последним данным отслеживания танкеров, которые собрал Bloomberg, по состоянию на 10 августа показатель средней четырехнедельной поставки нефти-сырца упали третью неделю подряд – с 3,21 до 3,11 млн баррелей в день (около -3%).

Динамика экспорта

Хотя после введения Трампом дополнительно 25% пошлин индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы частично перешли на сырую нефть из альтернативных источников из-за, как это повлияет на российские поставки российские поставки, станет известно только через несколько недель. Они вступят в силу 27 августа.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, с 4 по 10 августа в российских портах было загружено 30 танкеров сырой нефти общим объемом в 23,31 млн баррелей. Зато в течение предыдущей недели такое же количество судов загрузили 22,72 млн баррелей. Рост обусловлен загрузкой больших грузов в порту Новороссийска

Впрочем незначительное увеличение потоков компенсировали более низкие средние цены. В результате валовой объем экспорта российской нефти за указанный период снизился примерно на $50 млн (-4%) – с $1,43 млрд до $1,38 млрд. В частности цены упали на два сорта нефти:

Urals – примерно на $3 за баррель (до $57,26 и $57,59 с отгрузкой из балтийских и черноморских портов соответственно);

– примерно на $3 за баррель (до $57,26 и $57,59 с отгрузкой из балтийских и черноморских портов соответственно); тихоокеанскую нефть ESPO – на $4 доллара за баррель (до $63,10).

Ключевые импортеры

Крупнейшими покупателями российской нефти остаются Индия и Китай. Чтобы скрыть это, пунктом назначения танкеров чаще всего указывали Порт-Саид, Суэцкий канал или не указывали конечный пункт вообще. Всего за неделю ее доставили в:

Китай – 1 млн баррелей;

– 1 млн баррелей; Индию – 1,1 млн баррелей;

– 1,1 млн баррелей; другие страны Азии – 0,04 млн баррелей;

– 0,04 млн баррелей; неуказанные страны – 0,53 млн баррелей;

Также до 280 тыс. баррелей в день упали потоки нефти в Турцию – это минимальный показатель с мая. А поставки в Сирию составляли в среднем около 70 тыс. баррелей в день.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор сталкивается с падением доходов от нефти и увеличением бюджетного дефицита, но пока имеет достаточные резервы для финансирования войны. Эксперты считают, что даже при дальнейшем снижении цен на нефть Кремль сможет поддерживать военные расходы на нынешнем уровне.

