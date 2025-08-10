Доходы от нефти стремительно падают, а дефицит бюджета растет: хватит ли Кремлю денег на войну

Россия сталкивается с падением доходов от нефти и увеличением бюджетного дефицита, но пока имеет достаточные резервы для финансирования войны. Эксперты считают, что даже при дальнейшем снижении цен на нефть Кремль сможет поддерживать военные расходы на нынешнем уровне.

Об этом пишет The New York Times. По оценкам издания, в этом году экономика РФ вырастет лишь на 1-2%, тогда как в 2024 году показатель составлял 4,7%.

Основными причинами замедления стали снижение доходов от экспорта нефти, стагнация гражданских секторов и ограничения частных инвестиций из-за сверхвысоких процентных ставок. Экспорт нефти, который обеспечивает около трети доходов российского бюджета, начал резко сдавать позиции. В 2025 году доходы от продажи энергоносителей сократились на 18%, это заставило правительство повысить прогноз дефицита бюджета с 0,5% до 1,7% ВВП.

Аналитики прогнозируют, что Кремль будет покрывать недостаток средств за счет использования остатков суверенного фонда, продажи долгов местным банкам, а также сокращения инвестиций в инфраструктуру и социальные программы. При этом военные расходы, которые сейчас составляют около 8% ВВП, останутся неприкосновенными.

Из-за ставки Центробанка на уровне 18% кредиты для бизнеса стали слишком дорогими. Это привело к сокращению инвестиционных программ крупнейших компаний. По словам российского депутата Дмитрия Гусева, корпорации откладывают строительство новых заводов, электростанций, трубопроводов и железных дорог, а некоторые уже отправляют работников в неоплачиваемые отпуска.

В то же время инфляция держится на уровне 9%, но значительная часть населения пока не ощущает существенного падения благосостояния – во многих секторах зарплаты растут быстрее, чем цены, а владельцы банковских депозитов выигрывают от высоких процентов.

Парадоксально, но война, несмотря на огромные человеческие потери, подняла уровень жизни среднего россиянина до самого высокого уровня за последнее десятилетие. Однако замедление экономики постепенно съедает эти достижения, что может повлиять и на политическую стабильность в стране.

Ситуацию на энергетическом рынке осложняют и внешние факторы. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов использовать экономическое давление для принуждения Кремля к прекращению войны, в частности, путем снижения мировых цен на нефть и введения тарифов для стран, которые ее покупают. Первым шагом стала угроза Индии пошлиной на импорт российской нефти.

Индия, которая после начала войны резко нарастила закупки российской нефти, сейчас является вторым после Китая покупателем. Однако уже сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы требуют от РФ больших скидок из-за роста геополитических рисков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу только 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

