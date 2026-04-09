Стоимость жилья под Киевом значительно выросла: сколько теперь стоят дома

Стоимость домов в пригороде Киева значительно выросла и теперь в среднем составляет от $85 тыс. до $270 тыс. в зависимости от направления. Самые дешевые варианты сейчас продаются в Белоцерковском районе – от $35,5 тыс., тогда как самые дорогие предложения расположены в Обуховском районе, где цены достигают около $270 тыс.

Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска недвижимости. Такая колоссальная разница в стоимости делает рынок загородной недвижимости одним из самых неоднородных в Украине.

Безоговорочным лидером по ценам остается Обуховский район, где средняя стоимость дома достигает $270 тыс. По словам экспертов, это объясняется тем, что именно здесь расположены одни из самых престижных пригородов столицы с развитой инфраструктурой, хорошей экологией и высоким спросом.

Вторую позицию условно занимает сам Киев, где средняя цена дома составляет около $215 тыс. Спрос в столице традиционно высокий, а ограниченное количество предложений лишь подталкивает цены вверх. В большинстве районов вокруг столицы стоимость колеблется в пределах $85-125 тыс:

Вышгородский район – $125 тыс;

Бучанский район – $115 тыс;

Фастовский район – $115 тыс;

Бориспольский район – $106 тыс;

Броварской район – $85 тыс.

Локации остаются популярными среди покупателей, которые ищут компромисс между ценой и близостью к столице. Здесь активно развивается инфраструктура, появляются новые жилые массивы, а транспортное сообщение позволяет относительно быстро добраться до Киева.

На противоположном полюсе находится Белоцерковский район, где средняя цена дома составляет всего $35,5 тыс, это более чем в семь раз дешевле, чем в самом дорогом. Главная причина такого разрыва – географическое расположение.

Район фактически не имеет прямого "выхода" в столицу, а следовательно, не входит в классический пригород. Соответственно, спрос здесь ниже, что и формирует значительно более доступные цены. Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, которые определяют цену:

близость к Киеву – чем быстрее можно добраться до столицы, тем дороже недвижимость;

– чем быстрее можно добраться до столицы, тем дороже недвижимость; транспортная доступность – наличие трасс, общественного транспорта, логистики;

– наличие трасс, общественного транспорта, логистики; качество застройки – современные коттеджные городки значительно повышают среднюю цену;

– современные коттеджные городки значительно повышают среднюю цену; спрос на направление – престижные районы автоматически дорожают.

Интересно, что в большинстве районов области именно прилегающие к Киеву населенные пункты формируют основную часть стоимости. То есть даже в пределах одного района цены могут существенно отличаться. Такая резкая дифференциация цен создает уникальные возможности для разных категорий покупателей. Те, кто ориентируется на бюджетные варианты, могут найти доступное жилье вдали от столицы.

