Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду: "слуга народа" рассказала, кого намерены наказывать

Украинцев могут обязать заключать договоров аренды жилья при сдаче квартир либо домов в найм. Заявленная цель – выведение недобросовестных арендодателей из тени. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать.

Видео дня

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: возможные штрафы будут большими – и это, по ожиданиям, будет побуждать украинцев:

выполнять требования;

не сдавать жилье "в черную".

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила Шуляк.

При этом она выразила уверенность, что легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь таким образом:

получаемый доход станет "белым";

что упростит, в частности, работу с банками.

Могут установить минимальный срок аренды

Еще одным нововведением, по данным медиа, может стать стимулирование долгосрочной аренды. В частности, отмечается, минимальный срок для долгосрочных договоров могут установить на уровне 3-х лет.

Также ожидается уменьшение налогов для арендолателей. В частности:

для краткосрочной аренды могут установить более высокую ставку;

для долгосрочной – более низкую.

"Такой подход, по словам депутата, позволит не просто собирать налоги, а формировать поведение на рынке – поощрять стабильные договоры, которые дают больше защиты арендаторам. Как пояснила Шуляк, сочетание четких стандартов жилья, минимальных сроков аренды и дифференцированного налогообложения сделает рынок более прогнозируемым", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт – без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!