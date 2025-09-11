Стоимость базового овоща в Украине обвалилась на 20% за неделю: сколько стоит килограмм

В Украине стремительно дешевеет белокочанная капуста. Лишь за неделю цены на этот популярный овощ упали почти на 20% и теперь большинство производителей продают его до 12 грн за 1 кг.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По их подсчетам, стоимость капусты, которая сейчас поступает в продажу, на 50% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Что происходит с капустой

Так, после того, как на прошлой неделе цены на капусту в Украине резко взлетели, стоимость этого базового овоща снизилась в среднем на 19% – до 6-12 грн/кг, хотя неделей ранее цены на капусту держались в пределах 7-16 грн/кг. Таким образом, стоимость капусты уже упала на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Падение цен на капусту эксперты агрорынка связывают с несколькими факторами. А именно:

практически во всех регионах началась уборка поздних сортов капусты;

из-за засухи, болезней и вредителей в этом сезоне кочаны капусты средних и поздних сортов растрескались и обрели нетоварный вид.

"Стоит отметить, что многие производители, считают снижение цен в данном сегменте временным явлением, поскольку на сегодняшний день в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение", – отметили аналитики.

Цены на капусту в супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", по состоянию на 11 сентября украинские супермаркеты продавали белокочанную капусту в среднем по 13,85 грн/кг, что почти на 4 грн/кг ниже средней цены августа.

В целом в крупных сетях капуста стоит от 11,80 до 25 грн/кг. В частности:

Novus – 11,89 грн/кг;

Varus – 11,90 грн/кг;

"Сильпо" – 25,00 грн/кг;

Auchan – 11,80 грн/кг;

"Фора" – 11,89 грн/кг;

Metro – 11,80 грн/кг;

АТБ – 11,89 грн/кг;

Megamarket – 19,90 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на картофель в Украине могут упасть до 14-15 грн за килограмм. Такая стоимость ожидается в период массового сбора урожаев, то есть до середины октября, после чего цены постепенно направят вверх.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!