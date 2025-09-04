В Украине цена на базовый овощ взлетела на 27% за неделю: сколько стоит килограмм

В Украине начали расти цены на капусту. Стоимость этого базового в рационе украинцев овоща уже на 27% выше, чем в конце прошлой недели (то есть, 29 августа), и достигает 16 грн за 1 кг.

Видео дня

Как сообщает EastFruit, рост цен связан с межсезоньем на рынке. Средние сорта капусты уже практически закончились, а продавать поздние сорта начали лишь некоторые агрохозяйства, что провоцирует ограниченность предложения.

Ситуация на агрорынке

Производители капусты предлагают ее к продаже по 7-16 грн/кг (зависимо от качества и объемов предлагаемых партий). Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, но при этом на 36% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Украинские фермеры связывают такое резкое удорожание с несколькими факторами. А именно:

со значительным сокращением предложения данной продукции на рынке – многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а к сбору урожая более поздней капусты пока что приступили немногие;

– многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а к сбору урожая более поздней капусты пока что приступили немногие; спрос на овощ остается весьма высоким, что также провоцирует ценовой рост.

В то же время, эксперты не исключают, что на следующей неделе цены на капусту вырастут еще сильнее. Но через неделю прогнозируется существенный спад стоимости овоща, поскольку на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Сколько капуста стоит в супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", по состоянию на 3 сентября украинские супермаркеты продавали белокачанную капусту в среднем по 14,60 грн/кг, что на 3,20 грн/кг ниже средней цены августа.

В целом в крупных сетях капуста стоит от 54,89 до 69,9 грн/кг. В частности:

Novus – 12,89 грн/кг;

Varus – 11,90 грн/кг;

"Сильпо" – 17,00 грн/кг;

Auchan – 12,80 грн/кг;

"Фора" – 11,89 грн/кг;

Metro – 12,80 грн/кг;

Megamarket – 19,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что среди украинских потребителей стремительно набирает популярность сырный продукт. Рост спроса связан с ростом стоимости твердого сыра, более дешевой альтернативой которому является сырный продукт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!