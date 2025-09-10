Дешевле уже не будет: когда купить картофель в Украине по самой низкой цене

Цены на картофель в Украине могут упасть до 14-15 грн за килограмм. Такая стоимость ожидается в период массово сбора урожаев – то есть до середины октября, после чего цены постепенно направят вверх.

Видео дня

Об этом, как сообщает "Суспільне Житомир", заявил директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он пояснил, что значительная доля стоимости картофеля приходится на логистику и, в частности, горючее.

Как формируется цена картофеля

"Большую составляющую в стоимости картофеля составляет логистика, ведь нефтепродукты дорогие. Если хотите дешевле, то надо ехать по селам и покупать непосредственно прямо с участков у хозяев, можно найти по 12-13 гривен за килограмм. В магазинах цена будет примерно вдвое выше. Когда начнется массовый сбор урожая, картофель может стоить 14-15 гривен за килограмм, дешевле не будет", – сказал эксперт.

Пендзин отметил, что такая ситуация продлится до середины октября. После этого цена начнет расти из-за расходов, связанных с хранением урожаев.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

Согласно данным"Минфин" средняя стоимость картофеля в украинских супермаркетах сейчас 15,83 грн/кг, что на 2,14 грн ниже августовских цен. Собственный мониторинг цен OBOZ.UA показал, что в торговых сетях этот овощ продают по 13,90-30 грн/кг, в частности:

Metro – 13,90 грн/кг;

"Фора" – 13,90 грн/кг;

Auchan – 14,70 грн/кг;

"Сильпо" – 30 грн/кг;

Megamarket – 18,90 грн/кг;

АТБ – 14,85 грн/кг;

Novus – 14,99 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по итогам августа в Украине зафиксировали самую низкую инфляцию с января 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 14,1% до 13,2% к августу-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания: с начала 2025-го – на 8,4%, а с прошлого августа – уже на 20,5%. За год сильнее всего в цене прибавили яйца – они подорожали на 74,3%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!