Старые цены больше неактуальны: в Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла сразу на 16%, до средних 42 500 долларов.

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-16%. Кроме Тернополя рост затронул:

Одессу, где цены выросли на 11%.

Ривне – 10%.

Черновцы, Харьков – 7%.

Киев, Чернигов – 5%.

Житомир – 4%.

Полтаву, Днепр – 3%.

Винницу – 1%.

В то же время в трех городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 7%.

Ужгород – на 4%.

Ивано-Франковск – на 2%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Какие цены на 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 200 до 66 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 16 200 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков – 22 500 долларов.

Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 66 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 65 000 долларов.

В Ужгороде – 61 400 долларов.

Черновцах – 54 300 долларов.

Ривне – 52 100 долларов.

Какие перспективы рынка недвижимости в Украине

В целом же, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – так как цены будут расти.

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает он.

Также, уверяет эксперт, будет расти и спрос. Среди причин этого он выделяет:

Возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года, будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Из-за все того же привыкания к войне украинцы продолжат интересоваться как квартирами на относительно высоких этажах, так и с панорамными окнами – несмотря на то, что ранее в экспертной среде высказывали мнение, что из-за обстрелов спрос на такие опции спадет.

"Война затянулась – и показала, как быстро люди ко всему привыкают. Вспомните 2022 год – как только загудит сирена, никого на улице нет. Теперь же все на улице, с детьми даже. Поэтому, думаю, будут пользоваться спросом и верхние этажи, и пентхаусы, и террасы", – считает Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

