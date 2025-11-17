Старые цены больше не действуют: в Украине резко переписали стоимость 1-комнатных квартир

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Тернополе и Луцке. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в них выросла на 18 и 17% соответственно, до средних 43 000 и 57 000 долларов соответственно.

В целом, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 2-18%. Кроме Тернополя и Луцка, рост затронул:

Кропивницкий, где цены выросли на 14%.

Одессу – на 11%.

Ривне – 10%.

Полтаву – 9%.

Винницу – 5%.

Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов – 4%.

Киев – 3%.

Черкассы – 2%.

В то же время в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 6%.

Сумы – на 4%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 000 до 67 500 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 14 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков, Сумы – 22 000 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем 67 500 долларов. А кроме того, в:

Киеве – 66 000 долларов.

Ужгороде – 63 500 долларов.

Луцке – 57 000 долларов.

Ривне – 53 000 долларов.

Черновцах – 53 900 долларов.

Какие документы нужно подписывать перед арендой квартиры

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине намерены обновить модель жилищной политики. Для этого к рассмотрению нардепами во втором чтении готовят соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

