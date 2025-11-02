В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине намерены обновить модель жилищной политики. Для этого к рассмотрению нардепами во втором чтению готовят соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Заявленной же целью документа является решение, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Также с его помощью намерены избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

В целом же, рассказала рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), ожидается, что законопроект будет принят можно уже осенью. Ведь того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

В Украине может появиться новый вид аренды

Кроме того, ожидается, что в законопроекте будет норма о новом виде аренды жилья. Она будет предусматривать выкуп арендованных квартиры или дома.

Впрочем, это будет касаться не всей недвижимости. Планируется, что норма будет распространяться на социальное жилье – однако для этого придется прожить в нем не менее 10 лет.

Как рассказала Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение этих самых 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

В то же время стоимость выкупа будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть жителям старых домов придется платить за квартиры как за новые.

Причиной такого подхода, пояснила Шуляк, является то, что средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

