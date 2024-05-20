Старых цен больше нет: в Киеве резко переписали стоимость квартир

На вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась почти на 5 000 грн – со средних 52 771 до 57 730 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 42 654 до 85 791 грн. Т.е., разница составляет 43 173 грн – целый квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 42 654 грн. А также:

Святошинском – 52 868 грн;

Дарницком – 53 264 грн;

Подольском – 55 236 грн;

Оболонском – 56 364 грн;

Соломенском – 57 184 грн;

Днепровском – 57 715 грн;

Голосеевском – 59 214 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 85 791 грн за "квадрат". А кроме того, в Шевченковском – 73 858 грн.

Цены для 1-комнатных квартир

Для 1-комнатных квартир же владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 54 000 грн. По такой цене формируется 8,4% объявлений о продаже.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

По всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В целом, по всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.

Продают же такое жилье по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 69 060 долларов;

Закарпатской – 60 022 доллара.

Винницкой – 52 770 долларов;

Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.

Дешевле всего, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:

Николаевская – 22 830 долларов;

Херсонская – 22 889 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

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