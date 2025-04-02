США ввели санкции против сети, которая помогала Ирану производить беспилотники

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против международной сети, способствовавшей Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов. Она поставляла Тегерану необходимые для этого компоненты.

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Речь идет о сети из шести юридических лиц и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и Китайской Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Упомянутая сеть ответственна за закупку компонентов для БПЛА от имени иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая является ведущим производителем беспилотников для иранской дроновой программы и выпускает в частности дроны Mohajer.

Также эти юридические и физические лица способствовали закупкам для других предприятий военно-промышленного комплекса Ирана, в том числе для Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA) и Промышленной группы Шахид Бакери (SBIG).

"Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов и ракет – как своим террористическим марионеткам в регионе, так и России для использования против Украины – продолжает угрожать гражданскому населению, американскому персоналу, а также нашим союзникам и партнерам", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он заверил, что американский Минфин будет продолжать противодействовать военно-промышленному комплексу Ирана и распространению им БПЛА, ракет и другого вооружения, которые часто попадают в руки "дестабилизирующих субъектов", в том числе террористических прокси.

Министерство юстиции США также объявило о предъявлении уголовных обвинений против 63-летнего Хоссейна Акбари и 62-летнего Резы Амиди из Ирана, а также иранской компании Rah Roshd Company (Rah Roshd) в Восточном округе Нью-Йорка. Утверждается, что обвиняемые вступили в сговор с целью предоставления материальной поддержки террористической организации КСИР и участвовали в схеме закупки американских технологий для иранских ударных беспилотников.

"Министерство юстиции продолжит оказывать максимальное давление на иранский режим. Мы будем неустанно ликвидировать незаконные цепи поставок американских технологий в руки иранских военных и террористических организаций и преследовать тех, кто причастен к операциям, угрожающим нашей стране", – заявила Сью Дж. Бай, руководитель отдела национальной безопасности Министерства юстиции США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки объявили о новом пакете санкций против Ирана, который затронет, в частности, нефтяной сектор страны. Среди прочего под ограничения попадут компании и суда, связанные с "теневым флотом" Ирана.

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