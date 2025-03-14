США вводят санкции против нефтяного сектора Ирана: кого они коснутся

В Соединенных Штатах Америки объявили о новом пакете санкций против Ирана, который затронет, в частности, нефтяной сектор страны. Среди прочего под ограничения попадут компании и суда, связанные с "теневым флотом" Ирана.

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Они использовались для незаконных поставок иранской нефти в Китай. Соответствующее объявление было сделано в четверг, 1 марта, на официальном сайте американского министерства финансов.

Под санкции США также попал министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад, отвечающий за экспорт иранской нефти и направивший миллиарды долларов вооруженным силам Ирана для помощи в экспорте.

Кроме того, США ввели ограничения против нескольких организаций во многих юрисдикциях, в том числе в Китае и Индии, которые использовали суда для доставки иранской нефти в КНР и транспортировали ее дальше по региону.

"Сегодняшние санкции оказывают дополнительное давление на "теневой флот" и другие суда, от которых зависит Иран в поставках своей нефти в КНР, продвигая намерения Соединенных Штатов сократить экспорт нефти из Ирана до нуля", – отметили в американском ведомстве.

По данным США, Министерство нефти Ирана и армия страны полагаются на "огромный теневой флот кораблей, чтобы скрыть поставки на миллиарды долларов за поставки в КНР".

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменее, верховному лидеру страны, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не желает вести переговоры с Трампом, когда тот ему угрожает.

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