США ввели санкции против пяти турецких компаний, которые помогали России в агрессии против Украины – Reuters

Власти Соединенных Штатов ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции за помощь России в обходе ограничений. Такое решение было принято в щепетильный для отношений США и Турции момент.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на чиновника Минфина США. По его словам, под санкции подверглись судоходные и торговые компании.

В список вошли:

Margiana Insaat Dis Ticaret;

Demirci Bilisim Ticaret Sanayi;

Denkar Ship Construction;

ID Ship Agency и ее владелец Илькер Догруйол;

CTL Limited.

Эти коммерческие предприятия помогают России ремонтировать подсанкционные корабли, связанные с российским министерством обороны, а также снабжают РФ товарами двойного назначения.

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В частности, компания Margiana Insaat Dis Ticaret отправляла в Россию комплектующие к беспилотникам, а компания Demirci Bilisim Ticaret Sanayi – датчики и измерительное оборудование.

Компания Denkar Ship Construction предоставляла России услуги по ремонту судов.

Санкции также коснулись турецкого судостроительного агентства ID Ship Agency и его владельца Илькера Догруйола, а также компании CTL Limited, которая, по информации Госдепартамента США, является посредником, поставляющим электронные компоненты из Европы и США компаниям в России.

Издание обращает внимание, что решение о введении санкций было принято в деликатный для отношений США и Турции момент, когда Вашингтон надеется на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО на ближайшем заседании турецкого парламента, которое состоится в начале октября.

Как сообщал OBOZREVATE L, Россия покупает санкционные детали для самолетов через Турцию, ОАЭ и Китай. За год в РФ ввезли оригинальные запчасти для Boeing и Airbus не менее чем на 18 млрд рублей.

В Эстонии задержали бизнесменов, подозреваемых в нарушении санкций против России. Предприниматели и коммерческое объединение после введения ограничений продолжали экономическую деятельность с российским коммерческим объединением.

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