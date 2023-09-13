Россия покупает санкционные детали для самолетов через ОАЭ, Китай и Турцию – росСМИ

Страна-агрессор Россия покупает санкционные оригинальные детали для своих самолетов Boeing и Airbus. Кремль делает это через ОАЭ, Китай и Турцию.

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Как сообщают росСМИ, основу российского авиапарка, составляют иностранные самолеты. Поэтому в РФ прибегли к так называемому параллельному импорту. Об этом свидетельствуют таможенные данные с марта 2022-го по март 2023 года.

Согласно документам за этот период в страну ввезли оригинальных запчастей для Boeing и Airbus не менее чем на 18 млрд рублей.

Лидируют в импорте Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, более 9 млрд рублей), Китай (5 млрд) и Турция (2 млрд).

Однако, чемпионом является дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За указанное время она сделала более 700 поставок в Россию на 3,9 млрд рублей. В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую кроме собственно "Аэрофлота" входят компании "Россия" и "Победа".

"Бенефициаром Ats Heavy Equipment & Machinery значится гражданин Иордании Мохаммад Алтахайне. Согласно его профилю в LinkedIn, с 2015 года он работает в иорданской Aerospace Technical Services. Компания 20 лет занимается поставками запчастей для Boeing и Airbus, среди ее клиентов – крупнейшие европейские, арабские и турецкие авиакомпании. Собственник Aerospace Technical Services – гражданин Иордании Аль-Хайир Тахина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за иностранными поставщиками авиазапчастей иногда стоят российские бенефициары. Например, компания Griffon из ОАЭ принадлежит Ирине Гороховской и Илье Рысеву.

Помимо этого, Молдавская Max Jet Service с начала войны отправила в Россию авиазапчастей на 0,5 млрд рублей, в том числе для Boeing и Airbus.

Более того, поставщики подсанкционных авиадеталей есть даже в "недружественной" Европе. Им помогают посредники из СНГ, которые оформляют на себя заказ для РФ.

"Так, судя по таможенным данным, российская авиакомпания "Ай флай" покупала авиадетали у литовской Right Direction Aero – запчасти европейских и американских производителей, в том числе для Boeing, более чем на 145 млн рублей. Детали самые разные – от датчиков температуры до чаши унитаза, винтов и гаек", – пишут росСМИ.

Также из таможенных данных следует, что литовская Right Direction Aero была поставщиком для кыргызстанской "Карголайн". А последняя уже покупала запчасти для поставок российской "Ай флай". В частности, компания Apram Aerospace из Чехии поставляла авиазапчасти "Ай флай" и другим российским компаниям и до, и во время войны.

Главным покупателем авиазапчастей в России является московская компания "Протектор".

"В 2022 санкционном году ее выручка выросла почти в 200 раз – до 4,6 млрд рублей. Очевидно, тут сыграли роль запчасти для Boeing – "Протектор" закупил их примерно на 2 млрд рублей, чтобы перепродать российским авиакомпаниям "Ютэйр", "Победа", S7 и другим. Владелица и генеральный директор "Протектора" – 25-летняя Екатерина Провоторова; про ее отношения с авиацией ничего не известно. Зато ее супруг Павел Провоторов работал в авиакомпании "Руслайн" и был совладельцем компаний "Фастэйр интернешнл" ( находится под санкциями США) и "Каннам", которые занимались таможенным оформлением грузов и торговлей оборудованием, машинами, судами и летательными аппаратами", – пишут росСМИ.

Интересно, что после введения санкций выручка компании Павла Провоторова выросла почти в 200 раз.

Главными поставщиками деталей Boeing для "Протектора", согласно таможенным данным, были три компании из ОАЭ – Trade One Middle East, Desert Sun Supply и Griffon.

Как сообщал OBOZREVATEL, проводимые по Москве атаки дронами больно бьют по российским авиакомпаниям. Дело в том, что закрытие во время атак неба над столичными аэропортами уже привело к потере ими сотен тысяч долларов.

Ранее в Новосибирской области РФ совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск. В самолете отказала гидравлическая система. Также среди основных версий рассматривается отказ одного из двигателей и возможен пожар. Перед аварийной посадкой самолет подавал сигнал тревоги из-за технической неисправности.

Вместе с тем России до сих пор удается поддерживать в рабочем состоянии свой парк западных самолетов. Санкции запрещают поставки деталей для воздушных судов, многие из которых постоянно нуждаются в ремонте, что должно привести к прекращению полетов. Но РФ обходит ограничения благодаря посредникам в пяти странах – Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане.

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