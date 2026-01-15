США впервые продали венесуэльскую нефть: сколько средств принесла сделка

США впервые осуществили продажу венесуэльской нефти на сумму около 500 млн долларов в рамках сделки с Каракасом почти на 2 млрд долларов. Полученные средства хранятся на счетах под контролем правительства США, новые продажи ожидаются в ближайшее время. В то же время крупные энергетические компании скептически оценивают инвестиционные перспективы Венесуэлы.

Видео дня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Подробные условия первой сделки официально не разглашаются. В то же время известно, что венесуэльская нефть была предложена международным трейдерам со скидкой по сравнению с альтернативными сортами на мировом рынке.

Продажа стала частью более масштабной договоренности между Вашингтоном и Каракасом на сумму почти 2 миллиарда долларов, которой стороны достигли в начале января. По данным источников, в ближайшие дни и недели ожидаются новые транзакции, которые могут существенно повлиять как на нефтяной рынок, так и на экономическую ситуацию в самой Венесуэле.

Выручка от первой продажи пока не поступает непосредственно в венесуэльские структуры. По информации CNN, средства хранятся на счетах, которые находятся под контролем правительства США. В частности, часть денег размещена в одном из банков Катара.

Такой формат финансовых расчетов позволяет американской стороне полностью контролировать операции с венесуэльской нефтью и избегать риска ареста средств или юридических осложнений. Фактически это означает, что США выступают не только политическим, но и финансовым администратором нефтяных доходов страны.

После военной операции США в Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро 3 января администрация президента Дональда Трампа публично заявила о намерении перезапустить венесуэльский нефтяной сектор. В Белом доме отмечали, что страна нуждается в масштабных инвестициях для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что американские компании должны инвестировать не менее 100 миллиардов долларов в модернизацию нефтедобычи, переработки и логистики в Венесуэле. По замыслу администрации, это позволит вернуть страну к статусу одного из ключевых игроков мирового нефтяного рынка.

Впрочем, планы Белого дома наталкиваются на сдержанную реакцию со стороны энергетических гигантов. Часть топ-менеджеров открыто сомневается в привлекательности венесуэльского рынка даже после политических изменений.

В частности, генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявил, что Венесуэла сейчас является "непригодной для инвестиций". По его словам, в стране отсутствуют четкие правовые и коммерческие правила, которые позволили бы компаниям оценить риски, гарантии защиты капитала и потенциальную прибыль.

Несмотря на скепсис бизнеса, администрация Дональда Трампа настаивает, что переговоры с энергетическими компаниями продолжаются. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что команда президента ведет активные консультации с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладываться в восстановление венесуэльской нефтяной отрасли при условии стабилизации ситуации и создания понятных правил игры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 февраля Евросоюз еще сильнее снизит предельную стоимость российской нефти – с $47,6 до $44,1 за баррель. Все контракты, заключенные до этого срока, должны будут завершены не позднее 16 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!