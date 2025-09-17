США "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 17 сентября фьючерсы марки Brent подешевели на 33 цента, или 0,5% – до 68,14 доллара за баррель, а на WTI снизились на 32 цента, или 0,5% – до 64,2 доллара за баррель. Среди причин этого в экспертных кругах называют ожидание участниками рынка снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС, аналог госбанка).

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: ожидается, что на заседании 17 сентября ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов. Что должно:

Стимулировать экономику.

Увеличить спрос на топливо.

"Рынок также ожидает публикации данных Управления энергетической информации США. В свою очередь, аналитики считают, что запасы нефти в этой стране сократились, а запасы дистиллятов и бензина выросли", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, текущее снижение цен могло быть еще большим – однако от этого его удержало "геополитическое напряжение". В частности, возможность перебоев поставок нефти из России на фоне украинских дроновых атак по ее энергетической инфраструктуре.

"Российская "Транснефть" предупредила производителей о возможном снижении добычи после украинских атак беспилотников на ключевые экспортные порты и НПЗ. ... А поскольку санкции зашли в тупик, а ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти. – Ред.) наращивает добычу, единственным фактором, который все еще может подтолкнуть цены вверх, является возможная нехватка топлива с наступлением зимы", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее США озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф на Китай и Индию в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

