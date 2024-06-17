Спрос украинцев на электрокары вырос в полтора раза: 5 самых популярных моделей

Через год украинские автомобилисты стали более чем в полтора раза чаще покупать электромобили. Впрочем, абсолютное большинство из них – бывшие в употреблении. Самой популярной моделью среди электрокаров оказался Nissan Leaf, а среди новых – Volkswagen ID.4.

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Как сообщает Укравтопром, в мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 68% больше, чем за этот же месяц прошлого года. Впрочем, доля именно новых моделей среди них уменьшилась с 23% до 16%.

Среди зарегистрированных за месяц электромобилей традиционно преобладают легковые – 4025 шт. Среди них было 647 новых и 3378 подержанных автомобилей. Среди 88 коммерческих электромобилей также практически все уже были в употреблении – новых оказалось только 5 авто. Топ-5 подержанных электромобилей, зарегистрированных в Украине впервые:

Nissan Leaf (492 ед.);

Tesla Model 3 (404);

Tesla Model Y(335);

Volkswagen е-Golf (212);

Hyundai Kona (210).

Новые электрокары украинцы чаще всего заказывают из Китая. В пятерку самых популярных таких электромобилей луны попали:

Volkswagen ID.4 (110 ед.);

Honda M-NV (72);

Ниссан Ария (58);

BYD Song Plus (45);

ZEEKR 001(32).

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем спрос на электрокары несколько снизился. В апреле украинцы купили 4220 автомобилей из BEV, в том числе 707 новых. Из них 4141 – это легковые автомобили.

Чаще всего электромобили регистрируют во Львовской области (592, из которых 94% подержанные), Киеве (507, 67% подержанные), Днепропетровщине (339, 79% подержанные), Киевщине (260, 77% подержанные) и в Винницкой области (252, 91% подержанные).

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Также OBOZ.UA писал, что в мае 2024 года украинский рынок подержанных автомобилей достиг рекордного показателя за последние 10 лет, в частности, благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации. Количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составило 182,2 тысячи единиц, что на 79,1% больше по сравнению с маем 2023 года.

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