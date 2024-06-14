Китайские авто заполняют Украину: какие марки самые популярные

Украинцы стали чаще покупать китайские легковые автомобили. Самым частым выбором покупателей являются Volkswagen ID.4, Honda M-NV и Nissan Ariya.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укравтопроме". Всего в течение мая в Украину ввезли 931 "китайца", что на 8% больше, по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Впрочем, это значительно меньше, чем в апреле, когда украинцы купили почти 1,2 тыс. легковых автомобилей из Китая.

В мае покупатели чаще выбирали новые автомобили – их купили 697 раз (+16% к маю-2023). Также на украинские номера перешли 234 подержанных авто (-10%).

Среди китайских легковушек значительно преобладают электромобили (79%). Список самых популярных моделей новых автомобилей китайского происхождения за месяц не изменился, в него все еще входят:

Volkswagen ID.4 – 110 ед.;

Honda M-NV – 72 ед.;

Nissan Ariya – 58 ед.;

BYD Song Plus – 48 ед.;

Chery Tiggo 4 Pro – 35 ед.;

Среди б/у китайских легковых автомобилей также лидирует Volkswagen ID.4. В общем, топ-5 китайского автосекондхенда выглядит так:

Volkswagen ID.4 – 41 ед.;

Volkswagen ID.6 – 20 ед.;

Buick UICK Envision – 15 ед.;

Polestar 2 - 12 ед;

Geely Emgrand 7 – 12 ед.

Также OBOZ.UA сообщал, что за год украинцы стали значительно чаще ввозить подержанные автомобили из-за границы. Только за май в страну ввезли за границу почти 20 тысяч б/у легковых автомобилей – это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них преобладают бензиновые – такие двигатели стоят почти в каждой второй машине, перешедшей на украинские номера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!