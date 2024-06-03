Массовое переоформление авто: в мае украинцы побили 10-летний рекорд

В мае 2024 года украинский рынок подержанных автомобилей достиг рекордного показателя за последние 10 лет, в частности, благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации. Количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составило 182,2 тысячи единиц, что на 79,1% больше по сравнению с маем 2023 года.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка. Львиную долю этого рекордного результата обеспечили внутренние продажи подержанных легковых автомобилей – 162,2 тысячи операций, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

Однако подлинное количество фактических купель-продаж между независимыми сторонами, по оценкам экспертов, составило около 80 – 85 тысяч. Остальные соглашения почти половина от общего количества происходили между членами семей или семьями, что связано с попыткой украинцев опередить отдельные нормы новых законов о мобилизации.

Одной из причин этого неординарного явления есть законодательные изменения, предусматривающие возможность изъятия транспортных средств для оборонных нужд у физических лиц, если они имеют в собственности два и более автомобилей. В этой связи многие украинцы начали переоформлять свои транспортные средства на членов семьи или дарить их, что также объясняет резкий рост количества "дарения" автомобилей.

В мае официально было подарено 9569 легковых машин, 1489 грузовиков, 31 автобус и другая техника. Самыми активными регионами с наибольшим количеством сделок стали:

Киевская область – 55,6 тыс.;

– 55,6 тыс.; город Киев – 16,4 тыс.;

– 16,4 тыс.; Днепропетровская – 10,7 тыс.;

– 10,7 тыс.; Львовская – 10,6 тыс.;

– 10,6 тыс.; Одесская – 9,4 тыс.;

Также возросло количество перепродаж в приложении Дії. В начале функционирования этого дистанционного способа продажи ежемесячно происходило около 10 тысяч сделок, в апреле это количество выросло до 28,3 тыс., а в мае новейшей системе доверились уже 44,4 тысячи владельцев легковых автомобилей.

Всего от запуска перерегистрации в Дії в декабре прошлого года с ее помощью было переоформлено 102 тысяч легковушек. Доля таких перерегистраций в мае при этом составила 28%. Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия:

Херсонская область – 615 сделок;

Донецкая область – 1242 соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае украинцы купили более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, из них почти каждое десятое – это представители японской марки Toyota. Одну модель RAV-4 купили больше раз, чем любую другую марку автомобилей в целом.

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