Тариф на электроэнергию в Украине повысили: новая цена на кВт*ч с 1 июня объявлена официально

В Украине с 1 июня 2024 года до 1 мая 2025 года вводятся новые тарифы на электроэнергию. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт*ч. То есть по новому тарифу семья со средним потреблением (168 кВт*ч) будет ежемесячно отдавать за электроэнергию 725,8 грн вместо 443,5 грн. Ночной тариф при этом не отменяли, несмотря на то, дефицит электроэнергии теперь фиксируется не только днем.

Решение о том, сколько стоит свет в Украине, Кабинет министров принял на заседании 31 мая, сообщили в Министерстве энергетики. "Кабинет министров Украины на заседании 31 мая принял решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – заявил министр энергетики Герман Галущенко. Копию документа также опубликовал нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Постановление утвердили в последний день действия ПСО на рынке электроэнергии. Если бы правительство не приняло никакого решения, тарифы с 1 июня повысились до рыночного уровня, который составляет около 8 грн за кВт*ч.

Кроме общего повышения тарифа в постановлении Кабмина предусмотрена льготная цена для домов с электрическим отоплением. Она будет действовать только в отопительный сезон и будет иметь дифференциацию по потреблению. Да, для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками в период с 1 октября по 30 апреля устанавливаются следующие тарифы:

до 2000 потребленных кВт*ч в месяц – 2,64 грн/кВт*ч;

свыше 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Ночной тариф на электроэнергию: как платить меньше

В заявлении Минэнерго четко сказано, что "двухзонный" тариф на электроэнергию не отменяется. До подорожания ночной тариф позволял в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию 1,32 грн вместо 2,64 за 1 кВт*ч. После подорожания, соответственно, ночной тариф на свет составит 2,16 грн вместо "дневных" 4,32 грн за кВт*ч.

Установка такого счетчика может служить эффективным способом экономии и компенсации повышения тарифов. Стоимость счетчика составляет около 2 тыс. грн. Те, кто потребляет 200 кВт*ч в месяц и может перенести половину потребления на ночное время, смогут экономить 216 грн ежемесячно. Таким образом, счетчик окупится примерно за 9 месяцев.

В некоторых населенных пунктах компании, которые занимаются распределением электроэнергии, предлагают услуги по продаже и установке двухтарифных счетчиков. Прибор можно приобрести самостоятельно, однако для его замены необходимо обратиться в энергетическую компанию.

Проблема заключается в том, что при увеличении потребления электроэнергии возможны отключения даже в ночное время. В этом случае фактическое потребление будет зависеть не только от личных планов потребителя, но и от установленных графиков.

Кто будет платить за свет по старым ценам после 1 июля

Субсидианты и те, кто потребляет до 100 кВт*ч в месяц (или обеспечивает себя электроэнергией с помощью собственной СЭС), – единственные категории, которые практически не ощутят на себе подорожание тока. При этом после подорожания электроэнергии перерасчет субсидии должен произойти автоматически.

Дело в том, что субсидию украинцам выделяют на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, 1,6 кубометра горячей воды на одного члена семьи. Как только кубометр воды дорожает, растет и размер субсидии.

И хотя расходы госбюджета на субсидии действительно должны вырасти, за счет роста тарифов государству нужно будет меньше выделять на покрытие тарифа на электроэнергию. Сейчас компании получают компенсацию из бюджета за то, что на нужды населения продают электроэнергию по цене, значительно ниже рыночной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине рассматривали вариант введения дифференцированного тарифа на свет. Согласно этому плану, с 1 июня тариф при потреблении до 100 кВт*ч в месяц должен был остаться на уровне 2,64 грн за кВт*час, а каждый киловатт-час свыше этого лимита стоил бы уже 4,8 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!