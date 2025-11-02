Спрос на жилье в этих районах безумно вырос: что и почему выбирают украинцы

В Украине наибольший спрос на квартиры зафиксирован в Деснянском районе Киева и Франковском районе Львова из-за роста активности покупателей. В то же время высокие цены и дорогие кредиты остаются главными препятствиями для приобретения жилья.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики одного из профильных порталов для поиска недвижимости в комментарии СМИ. Спрос на покупку квартир в городах-миллионниках Украины остается стабильным, однако в некоторых районах Киева и Львова активность покупателей существенно возросла в период с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года.

В столице больше всего выросла активность в Деснянском районе, где количество отзывов на одно объявление увеличилось с 6 до 10. Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех районов города. Значительную активность демонстрируют также Святошинский и Оболонский районы по 7 откликов, Днепровский и Дарницкий по 6, а Подольский, Голосеевский и Шевченковский по 5. Наименьший интерес покупателей в Соломенском (4) и Печерском (3) районах.

Во Львове рост спроса был особенно заметен во Франковском районе – количество откликов на объявления выросло с 7 до 15. Популярными остаются Лычаковский (13 отзывов), Железнодорожный (11), Шевченковский (10) и Галицкий (9). Единственным районом, где зафиксировано снижение интереса, стал Сиховский – 6 откликов против 8 в прошлом году.

В Одессе уровень активности покупателей остался стабильным. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах количество отзывов составило по 3, как и в прошлом году. Легкое снижение зафиксировано в Пересыпском районе – 2 отзыва против 3 в 2024 году.

В большинстве районов Днепра ситуация практически не изменилась. В Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах – по 3 отзыва. Легкий рост спроса отмечают в Новокодакском районе (5 против 4), а в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском районах спрос снизился до 3 против 4 в прошлом году.

Все больше украинцев задумываются о приобретении собственного жилья. По данным опроса, 31% украинцев планируют покупку в этом году, что на 3% больше, чем в прошлом году. Лишь 10% не планируют покупать жилье. Большинство (75%) отдают предпочтение квартирам, а 63% покупателей имеют бюджет до 50 тысяч долларов, тогда как более 100 тысяч готовы потратить только 10%.

Основными мотивами являются улучшение условий проживания и желание иметь собственное жилье, в то же время 22% рассматривают недвижимость как инвестицию (на 4% больше, чем в прошлом году). Для 57% покупателей нет разницы между первичным и вторичным рынком. 31% выбирают только вторичное жилье, а 12% – исключительно новостройки. Среди преимуществ первичного рынка называют современную архитектуру, новую инфраструктуру и привлекательный вид, который вырос на 11% за год.

Основные риски – возможное незавершение строительства, задержка сдачи в эксплуатацию и отсутствие базовых коммуникаций, что также стало важным фактором (+11%). На вторичном рынке покупатели ценят готовность к заселению, возможность торга и реальную оценку состояния жилья, а также больше внимания обращают на соседей, район и коммунальные расходы (+12%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2025 года средняя стоимость гектара составляет 65 303 грн, что почти на 3 900 грн выше, чем было в сентябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!