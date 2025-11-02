В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2025 года средняя стоимость гектара составляет 65 303 грн, что почти на 3 900 грн выше, чем было в сентябре.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:
- В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 816 грн/гектар.
- Самые низкие – в марте, 54 599 грн/гектар.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 252 до 388 651 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 13 га в самой дешевой.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 252 грн. А кроме того, в:
- Днепропетровской – 36 109 грн/га.
- Херсонской – 36 215 грн/га.
- Одесской – 37 154 грн/га.
- Донецкой – 38 308 грн/га.
- Николаевской – 39 422 грн/га.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 388 651 за гектар. А также в:
- Киевской – 159 174 грн/га.
- Тернопольской – 141 752 грн.
- Черкасской – 125 006 грн/га.
- Львовской – 118 034 грн/га.
- Черновицкой – 106 477 грн/га.
- Закарпатской областях – 105 670 грн/га.
Сколько в Украине продали земли
Снизилась, по данным аналитиков, и площадь проданной земли. В октябре-2025 уже было продано 3 191 га, что сразу почти на 21 500 га меньше, чем было в прошлом месяце.
Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 584 га. Меньше всего – пока именно в октябре.
За 2 года цены увеличились в 7 раз
В то же время, по данным Biz.ua, за последние 2 года цены на землю увеличились в среднем в 7 раз. Что, отмечается, по словам экспертов является "одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины".
Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:
- Открытие рынка земли для юридических лиц.
Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".
- Полномасштабная война.
"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.
- Рост интереса к застройке в пригородах.
Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
