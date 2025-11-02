В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2025 года средняя стоимость гектара составляет 65 303 грн, что почти на 3 900 грн выше, чем было в сентябре.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 816 грн/гектар.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 252 до 388 651 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 13 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 252 грн. А кроме того, в:

Днепропетровской – 36 109 грн/га.

Херсонской – 36 215 грн/га.

Одесской – 37 154 грн/га.

Донецкой – 38 308 грн/га.

Николаевской – 39 422 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 388 651 за гектар. А также в:

Киевской – 159 174 грн/га.

Тернопольской – 141 752 грн.

Черкасской – 125 006 грн/га.

Львовской – 118 034 грн/га.

Черновицкой – 106 477 грн/га.

Закарпатской областях – 105 670 грн/га.

Сколько в Украине продали земли

Снизилась, по данным аналитиков, и площадь проданной земли. В октябре-2025 уже было продано 3 191 га, что сразу почти на 21 500 га меньше, чем было в прошлом месяце.

Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 584 га. Меньше всего – пока именно в октябре.

За 2 года цены увеличились в 7 раз

В то же время, по данным Biz.ua, за последние 2 года цены на землю увеличились в среднем в 7 раз. Что, отмечается, по словам экспертов является "одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины".

Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:

Открытие рынка земли для юридических лиц.

Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".

Полномасштабная война.

"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.

Рост интереса к застройке в пригородах.

Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

