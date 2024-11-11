Российская платежная система "Мир" была подключена к иранской Shetab, но это выглядит скорее как союз изолированных режимов, а не новый финансовый прорыв. Интеграция двух систем – это вынужденный шаг двух санкционированных стран, больше не имеющих доступа к цивилизованным рынкам.

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Об этом пишут росСМИ. Россия и Иран – две страны, оказавшиеся под санкциями из-за собственной агрессии и нарушения международного права, решили объединить свои платежные системы.

Теперь российская платежная система "Мир", уже отвергнутая почти всеми цивилизованными странами, подключена к иранской сети Shetab. Вместо западных карт Visa и MasterCard теперь две страны создают собственную альтернативу, которая, по их мнению, заменит весь мир.

Подключение "Мир" к Shetab официально было проведено в присутствии глав центральных банков обеих стран. Теперь иранцы смогут снимать рубли с банкоматов в России, а россияне смогут снимать иранские риалы в Тегеране – валюту, которая по инфляции соперничает только с рублем.

"Это исторический момент! Теперь иранские карточки можно использовать в банкоматах России", – радостно заявил представитель иранского Центрального банка Мостафа Гамари Вафа.

Подключение платежных систем – это не новая финансовая стратегия, а скорее отчаянный шаг двух стран, отключенных от международной системы SWIFT из-за санкций. Иран давно отрезан от SWIFT из-за своей ядерной программы, а Россия потеряла доступ из-за вторжения в Украину.

Таким образом, вместо объединения с цивилизованным миром Москва и Тегеран решили поддержать друг друга в собственном болоте санкций. " Мы не зависим ни от Запада, ни от США ", – гордо заявили в Центральном банке Ирана. Интеграция платежных систем будет проходить в три этапа:

Первый этап: иранские карты теперь работают в российских банкоматах. Прекрасная новость для тех нескольких иранцев, которые могут себе позволить уехать в Россию, чтобы снять рубли;

иранские карты теперь работают в российских банкоматах. Прекрасная новость для тех нескольких иранцев, которые могут себе позволить уехать в Россию, чтобы снять рубли; второй этап: российские туристы смогут снимать наличные деньги в Иране;

российские туристы смогут снимать наличные деньги в Иране; Третий этап: иранские карты Shetab будут приниматься в российских магазинах.

Система Мир создавалась как российская альтернатива Visa и MasterCard, но ее принимают только в нескольких странах, таких как Беларусь и Турция. Теперь к этому списку присоединился и Иран. Это не столько расширение сети, сколько объединение оказавшихся в изоляции из-за собственных действий. Все нормальные страны отказываются сотрудничать с "Мир" из-за угрозы вторичных санкций, поэтому Москве приходится искать партнеров среди таких же "изгнанников", как и сама Россия.

Россия планирует распространить использование карт "Мир" и в других странах, таких как Египет, Индия и Шри-Ланка. Однако эти планы встретили серьезное сопротивление из-за рисков санкций. Москва пытается продвигать "Мир" среди партнеров, имеющих проблемы с доступом к международным финансовым рынкам - фактически это список стран, которые оказались в изоляции из-за собственных политических действий.

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